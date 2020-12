UPDATE 22-Copa del Rey Summaries

Dec 17 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Deportivo La Coruña (1) 1 Scorers: Héctor Hernández 13 Red card: Borja Granero 34 Yellow card: Borja Galán 91, Borges 93 Subs used: Borja Galán 46 (Beauvue), Derik Osede 64 (José Lara), Fedor 74 (Rui Costa), Agbo 74 (Yago Gandoy) El Ejido (0) 0 Yellow card: Javi Rosa 23, Ferraz 45, Javi Rosa 50 (2nd), Checa 68, Cristian Moreno 93, Toni Arranz 93 Subs used: Raúl Botía 56 (Ferraz), Olavide 56 (Juan Jesús), Rivas 70 (Sergio Parla), Cristian Moreno 70 (Checa), Jesús Beas 82 (Sergio Pérez) Attendance: 1,000 Referee: Leandro Carbajales Gómez ................................................................. Navalcarnero (1) 1 Scorers: Juan Esnáider 31 Yellow card: Facundo Esnáider 36, Dani Del Moral 69, Álex Alonso 71 Subs used: Fran Pérez 57 (Facundo Esnáider), Mario García 68 (Manu Monteagudo), Dani Del Moral 68 (Gonzalo Sáiz), Carlos Cano 82 (David Rodríguez), Álvaro Ramón 82 (Ramón Blázquez) Badajoz (0) 0 Yellow card: Sergi Maestre 23, Jesús Clemente 41, Gorka Santamaría 62, César Morgado 75, Tomás Sánchez 83, Guzmán 91 Subs used: Dani Fernández 46 (Jesús Clemente), Dani Aquino 46 (Otegui), Íñigo Alayeto 61 (Adilson), Gorka Santamaría 61 (Ernest ForgÅs), Guzmán 76 (Aitor Pascual) Attendance: 600 Referee: Juan Manuel Ruiz Aguilera ................................................................. Ibiza (1) 2 Scorers: K. Sibo 6, Sergio Castel 106 Yellow card: Fran GrimÅ 46, David Goldar 65, José Antonio Pardo 113 Subs used: Ekain Zenitagoia 68 (Ángel Rodado), Karim 68 (Cirio), Davo 77 (Kike López), Mateo Enríquez 89 (Sibo) Compostela (1) 1 Scorers: Primo Conde 20 Yellow card: Vesprini 28, Brais Abelenda 47, Primo Conde 61, Álvaro Casas 65, Samu Rodríguez 97, Sergio Pereira 112, Josiño 121 Subs used: Roberto Baleato 67 (Barros), Bicho 71 (Álvaro Casas), Josiño 87 (Brais Abelenda), Gabri Palmás 87 (Miky Villar), Sergio Pereira 105 (Samu Rodríguez) At full time: 1-1 After extra time: 2-1 Referee: Juan Antonio Campos Salinas ................................................................. Cultural Leonesa (1) 1 Scorers: Dioni 42 Yellow card: Kawaya 90 Subs used: Julen Castañeda 8 (Cristian Galas), Kawaya 63 (José Carlos), Èric Montes 63 (Alberto Fuentes), Sergio Marcos 83 (Julián Luque) Villanovense (0) 0 Yellow card: Javi Sánchez 38, Diego Parras 71 Subs used: Manu Bonaque 46 (Javi Sánchez), Fran Viñuela 61 (Gabri Salazar), Diego Parras 61 (Julio Delgado), Cristo 72 (Samuel Hurtado), Álvaro Clausí 77 (Ángel Pajuelo) Attendance: 1,529 Referee: Alexandre López Vila ................................................................. Mutilvera (0) 1 Scorers: Javier Briñol 76 Yellow card: Iker Lizárraga 36 Subs used: Ander Yoldi 63 (Iker Lizárraga), Javi Urrutia 80 (Eder Abaurrea), Jon Ilincheta 80 (Javi López), Dani Ederra 90 (Javier Briñol) Racing Santander (0) 0 Yellow card: Matić 21, Alberto Villapalos 63, Joan Maynau 74, Martín Solar 83, Jordi Figueras 88 Subs used: Jordi Figueras 46 (Matić), Martín Solar 61 (Asare), Javi Siverio 75 (Balboa), Marco Camús 75 (Pablo Torre), Njoh 81 (Alberto Villapalos) Attendance: 300 Referee: Adrián Calvo Martínez ................................................................. Anaitasuna (0) 1 Scorers: Markel Eskurtza 55 Yellow card: Jon Izagirre 82 Subs used: Mikel Aramendi 62 (Asier Ugarte), Julen Aramendi 62 (Ander Arabaolaza), Jon Izagirre 76 (Aitor Barbarín), Jon Letamendia 86 (Mikel Arzalluz), Unai Aranbarri 94 (Xabier Azcoitia) Getafe (0) 2 Scorers: E. Ünal 73, Ángel 90+4pen Yellow card: Abdulai 77, Olivera 79 Subs used: Cabaco 46 (David Alba), Ángel 59 (Diaby), Cucurella 60 (Dakonam), Olivera 60 (Palaversa), Ünal 67 (Mata) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Ribadumia (0) 0 Yellow card: Oscar Iglesias 33, Santi Padín 54, Javi Domingo 59, Óscar Martínez 81 Subs used: Óscar Martínez 57 (Moncho Fontán), Brais Bernardez 57 (Cheri), David Giraldez 65 (Oscar Iglesias), Diego Aval 66 (Santi Padín), Diego Lorenzo 71 (Fran Fandiño) Cádiz (1) 2 Scorers: Jon Garrido 33, F. Malbašić 52 Missed penalty: F. Malbašić 49 Subs used: Jønsson 42 (Bodiger), Jairo Izquierdo 75 (Jorge Pombo), Nano 76 (Lozano), Álvaro Giménez 90 (Malbašić) Attendance: 320 Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. San Juan (0) 0 Subs used: Ander Dufur 25 (Julen Foncillas), Lezana 46 (Eneko Ezcurra), Mikel Arbeloa 64 (Aritz Zabaleta), Aitor Irigoyen 64 (Iriguibel), Jon Salinas 78 (Iker Ezkurra) Granada (2) 2 Scorers: Kenedy 1, Jorge Molina 26 Yellow card: Pérez 46 Subs used: Ismael Ruiz 64 (Antonio Aranda), Antonio Puertas 64 (Kenedy), Sergio Barcia 79 (Pepe Sánchez) Attendance: 80 Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Gimnástica Segoviana (0) 0 Red card: Daniel Arribas 43 Yellow card: Diego del Castillo 41 Subs used: Dani Calleja 60 (Fran Adeva), Borao 60 (Javi Borrego), Diego Gómez 60 (Alex Conde), Ivi 76 (Adrián Pérez), Rui Gomes 83 (Manu Olmedilla) Girona (1) 2 Scorers: N. Bustos 39, N. Bustos 77 Yellow card: Bárcenas 82 Subs used: Cristóforo 60 (Pau Victor), Arnau Martinez 60 (Enric Franquesa), Álex González 71 (Kebe), Bárcenas 71 (Aday), Yan Couto 80 (Pablo Moreno) Referee: Álvaro Moreno Aragón ................................................................. Teruel (0) 2 Scorers: Hector Otín 90+4, Julen Hualde 103 Red card: Cabetas 109 Yellow card: Diego Redolar 114 Subs used: Julen Hualde 46 (Borja Romero), Kevin Lacruz 46 (Jaime Barrero), Javier Rami 46 (Álex Puertas), Dani Ribelles 64 (Adrián Hernández), Alejandro Roy 73 (Belenchón) Rayo Vallecano (1) 3 Scorers: Iván Martos 38, Antoñín Cortés 93, Óscar Valentín 119 Subs used: Catena 46 (Velázquez), Antoñín Cortés 70 (Ulloa), José Ángel Pozo 80 (Jonathan Montiel), Isi Palazón 80 (Bebé), Iker Ortega 90 (Martín Pascual), Óscar Valentín 105 (Mario Suárez) At full time: 1-1 After extra time: 2-3 Referee: Eduardo Prieto Iglesias ................................................................. Peña Deportiva (1) 4 Scorers: Antonio López 35pen, Aarón Sánchez 59, Aarón Sánchez 70, Antonio López 84 Yellow card: Iago Parga 31 Subs used: Andreu Hernández 46 (Iago Parga), Carlos Cristeto 56 (Nico Conesa), Cristian Cruz 75 (Colau), Miguelete Ramírez 75 (David Fonda), Pau Ferrer 86 (Aarón Sánchez) Tarazona (1) 1 Scorers: Lucho Sánchez 43pen Yellow card: Dani Santigosa 74, De La Mata 79, Iñaki Santiago 89 Subs used: Abreu 51 (Rodri Flórez), Iñaki Santiago 51 (Sergio Sánchez), De La Mata 68 (Carlos Javier), Juanma González 85 (Dani Santigosa), Daniel Torcal 85 (Lucho Sánchez) Attendance: 300 Referee: Fernando Bueno Prieto ................................................................. UCAM Murcia (0) 0 Yellow card: Tropi 76, I'Anson 91 Subs used: Adrián León 31 (Josete Malagón), Javi Moreno 70 (Eneko Jauregi), Pablo Espina 70 (Xemi), Troncoso 82 (Alberto), Felipe Chacartegui 83 (Terranova) Real Betis (1) 2 Scorers: Martín Montoya 44, G. Rodríguez 74 Subs used: Loren Morón 46 (Sanabria), Rodríguez 46 (William Carvalho), Juanmi 64 (Lainez), Fekir 73 (Joaquín), Tello 75 (Rodri) Referee: David Medié Jiménez ................................................................. Varea (0) 0 Yellow card: Andreica Madalin 45 Subs used: Rubén Pérez 17 (Dani Suárez), Adrián Pinilla 60 (Andreica Madalin), Chimbo 61 (Achraf Debbab), Bruno Meoqui 71 (Daniel Alcalde), Sergio Díaz 72 (Fernando Amestoy) Las Palmas (3) 4 Scorers: Cristian Cedrés 7, Álvaro Lemos 34, P. Iemmello 35, Éric Curbelo 66 Yellow card: Álvaro Vallés 85 Subs used: Saúl Coco 55 (Álvaro Lemos), Diego Gutiérrez 69 (Kirian Rodríguez), Christian Rivera 70 (Javi Castellano), Benito Ramírez 80 (Éric Curbelo), Claudio 81 (Aridai Cabrera) Attendance: 85 Referee: Aitor Gorostegui Fernández Ortega ................................................................. Pontevedra (1) 2 Scorers: Álex González 24, Oier Calvillo 65 Yellow card: Imanol García 90 Subs used: Xisco Campos 69 (Rufo), Jorge Fernández 77 (Álex González), Martín Diz 87 (Charles) FC Cartagena (0) 1 Scorers: Elady Zorrilla 82 Red card: Rhyner 86 Yellow card: Elady Zorrilla 56, Álex Gallar 57, Nacho Gil 72, Sergio Aguza 80 Subs used: Elady Zorrilla 46 (Simón Moreno), Rubén Castro 46 (Harper), Álex Gallar 46 (David Forniés), Nacho Gil 68 (Berto Cayarga), David Andújar 76 (Uriel) Attendance: 500 Referee: Oliver De La Fuente Ramos ................................................................. Alcoyano (2) 4 Scorers: Jony 6, Mourad 34, Juanan 50, Ángel López 63pen Yellow card: Mourad 53, Raúl González 64 Subs used: Diakité 51 (Mejía), Ramón López 67 (Mourad), José Solbes 67 (Jordan Sánchez), Javi Antón 83 (Alberto Rubio), Moltó 83 (Ángel López) Laredo (1) 1 Scorers: Nacho Altadill 45 Red card: Felipe Peredo 69 Yellow card: David Vinatea 30 Subs used: Saúl García 58 (David Vinatea), Óscar Siafá 58 (Guipu), Álvaro García 58 (Manu Ortíz), Juanca Campos 73 (Iván Argos), Jakkal 73 (David Sanz) Attendance: 150 Referee: Gerard Brull Acerete ................................................................. Extremadura UD (0) 1 Scorers: Rubén Mesa 85 Yellow card: Dani Pérez 45, Nando Copete 70, Rubén Mesa 91 Subs used: Kike Márquez 46 (Lele), Kouame Ibrahim 78 (Elías Pérez), Sebas Coris 85 (Attipoe) Socuéllamos (1) 2 Scorers: Kike Domínguez 32, Morros Ruiz 72 Yellow card: Chete González 68, Barreto 78 Subs used: Adrián Hernández 62 (Kike Domínguez), Luis Hernáiz 77 (Fizesan), Josemi Santos 84 (Antonio Megías) Attendance: 1,000 Referee: Eder Mallo Fernández ................................................................. Racing Rioja in play Eibar ................................................................. Llanera in play Celta de Vigo .................................................................