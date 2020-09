UPDATE 22-Coppa Italia Summaries

Sep 23 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Piacenza (1) 1 Scorers: M. Bruzzone 21 Teramo (2) 2 Scorers: S. Santoro 5, L. Pinzauti 23 Referee: Antonio Rapuano ................................................................. Carpi (0) 1 Scorers: R. Giovannini 72 Casarano (1) 3 Scorers: S. Rodriguez 5, G. Sansone 100, S. Rodriguez 105 At full time: 1-1 After extra time: 1-3 Referee: Alessandro Prontera ................................................................. Alessandria (2) 3 Scorers: U. Eusepi 13, U. Eusepi 17, A. Arrighini 90pen Sambenedettese (1) 2 Scorers: M. Nocciolini 25, L. Panaioli 90+2 Referee: Lorenzo Maggioni ................................................................. Novara (2) 3 Scorers: Nicolás Schiavi 21, D. Bove 38pen, D. Buzzegoli 48 Gelbison (1) 1 Scorers: C. Coulibaly 7 Referee: Simone Sozza ................................................................. Catanzaro (2) 2 Scorers: G. Casoli 36, M. Carlini 45pen Virtus Francavilla (1) 1 Scorers: D. Franco 31 Referee: Nicolò Marini ................................................................. Pontedera (0) 1 Scorers: L. Piana 67 Arezzo (0) 2 Scorers: N. Belloni 53, A. Cutolo 90+4 Referee: Daniele Paterna ................................................................. Livorno (0) 1 Scorers: L. Gonnelli 82 Pro Patria (1) 2 Scorers: S. Parker 17, E. Latte Lath 49 Referee: Francesco Meraviglia ................................................................. Carrarese (3) 4 Scorers: S. Infantino 3, T. Schirò 7, A. Rotas 10, G. Caccavallo 86 Ambrosiana (0) 0 Referee: Manuel Volpi ................................................................. Bari (3) 4 Scorers: E. D'Ursi 15, M. Marras 23, M. Antenucci 36, L. Candellone 75 Trastevere (0) 0 Referee: Luca Massimi ................................................................. Juve Stabia (1) 2 Scorers: A. Aldè 45og, A. Mastalli 84 Tritium (0) 1 Scorers: A. Marzeglia 81 Referee: Matteo Marchetti ................................................................. Renate (1) 2 Scorers: G. Giovinco 10, F. Galuppini 75 Avellino (0) 1 Scorers: R. Burgio 84 Referee: Matteo Gariglio ................................................................. FeralpiSalò (1) 1 Scorers: T. Ceccarelli 35 Pineto (0) 0 Referee: Daniel Amabile ................................................................. Potenza Calcio (0) 0 Triestina (2) 2 Scorers: F. Maracchi 19, A. Di Massimo 28 Referee: Lorenzo Illuzzi ................................................................. Calcio Padova (1) 2 Scorers: C. Santini 13, Ronaldo 74 Subs used: Jelenič 46 (Nicastro), Piovanello 75 (Santini), Buglio 75 (Della Latta), Soleri 75 (Paponi), Pelagatti 81 (Anđelković) Breno (0) 0 Yellow card: Ndiour 16 Referee: Federico Dionisi ................................................................. Monopoli in play Modena ................................................................. Catania in play San Nicolò .................................................................