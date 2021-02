UPDATE 22-Coupe de France Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Saturday (start times are CET) 32nd Finals ................................................................. Fleury 91 (0) 5 Scorers: J. Adéoti 90+5og Yellow card: Laïfa 52, Sert 53, Gamiette 64 Subs used: Laïfa 46 (Sanches), Sylla 65 (Touré), Randriambololona 78 (Mangonzo) Annecy (0) 6 Scorers: M. El Jaouhari 88 Red card: Goncalvés 30 Yellow card: Garby 84, Chapuis 89 Subs used: Pinto Borges 46 (Fillon), Kashi 60 (Bado), El Jaouhari 60 (Kyeremeh) At full time: 1-1 Penalty shootout: 4-5 Referee: Emmanuel Caron Annecy win 6-5 on penalties ................................................................. Montagnarde (1) 4 Scorers: R. Barry 32 Yellow card: Rio 61 Subs used: Zambe Moiyebidje 63 (Obame), Mouyoumbi Tchouawat 82 (Blayo) Stade Briochin (1) 3 Scorers: M. Illien 42 Yellow card: Angoua 3, Aboubakari 44, Romil 58 Subs used: Kyei 11 (Gomis-Maillard), Bloudeau 52 (Illien), Lavigne 63 (Allée) At full time: 1-1 Penalty shootout: 3-2 Referee: Pierre Legat Montagnarde win 4-3 on penalties ................................................................. Loon-Plage (0) 0 Red card: Manoni 51 Yellow card: Defrel 24, Grébaut 36 Subs used: Minebois 58 (Laouar), Nsompani 65 (Defrel), De Meyer 73 (Grébaut) Boulogne (1) 3 Scorers: B. Pierret 11, S. Id Azza 48, C. Odzoumo 87 Referee: Geoffrey Kubler ................................................................. Red Star (1) 2 Scorers: M. De Almeida 39, J. Akassou 83 Quevilly-Rouen (1) 1 Scorers: S. Sissoko 2 ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Aubagne v Lège-Cap-Ferret (1300/1200) Rumilly Vallières v Prix-lès-Mézières (1330/1230) Guichen v Saumur (1330/1230) Aire-Sur-La-Lys v Beauvais (1330/1230) Olympique d'Alès v Fabrègues (1400/1300) Le Puy Foot v Chamalières (1400/1300) Canet Roussillon v Stade Poitevin (1400/1300) Schiltigheim v Sedan (1400/1300) Les Herbiers v Châteaubriant (1400/1300) Saint-Brice v Gazélec Ajaccio (1400/1300) Mâcon v Saint-Louis Neuweg (1500/1400) Thursday, February 25 fixtures (CET/GMT) Romorantin v Mtsapéré (1400/1300)