UPDATE 22-KNVB Beker Summaries

Oct 6 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) 2nd Preliminary Round ................................................................. GOES (0) 15 Scorers: R. Hollemans 76 Yellow card: El Ouazzani 45, de Kok 93 Subs used: de Fretes 67 (de Vlieger), Mbikulu 93 (El Ouazzani), Tanko 106 (van Nielen), van Bergen 106 (Mbikulu) ODIN '59 (1) 16 Scorers: T. de Vries 45+1 Yellow card: Burger 79, Jager 98, Hulleman 100 Subs used: Hulleman 63 (Willemse), Halman 78 (Al Mahdi), Vahle 78 (de Vries), Acheampong 91 (Eekhout), Blokzijl 116 (Tros) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 14-15 Referee: Niels Boel ODIN '59 win 16-15 on penalties ................................................................. De Treffers (20:00) Barendrecht ................................................................. Buitenpost (0) 6 Capelle (1) 7 At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 5-6 Capelle win 7-6 on penalties ................................................................. DOVO (0) 0 DVS '33 (1) 1 ................................................................. Excelsior Maassluis (20:00) Ter Leede ................................................................. Sparta Nijkerk (20:00) Rijnsburgse Boys ................................................................. Harkemase Boys (20:00) Flevo Boys ................................................................. Lisse (20:00) SteDoCo ................................................................. Noordwijk (20:00) Sliedrecht ................................................................. Staphorst (20:00) ASWH ................................................................. HHC (2) 3 Scorers: R. Hemmink 15, R. van der Leij 39, R. Hemmink 119 Yellow card: Hardijk 20, Bouws 36 Subs used: Kaptein 59 (Kobussen), Lambers 83 (Hardijk), Deiman 98 (Bouws) GVVV (1) 2 Scorers: P. Ties 45+2pen, L. ten Teije 90+4 Yellow card: ten Teije 76, de Graaf 118 Subs used: Powel 46 (Patrick), de Graaf 72 (de Jong), de Leeuw 79 (van der Voort), Theunissen 79 (Haouat) At full time: 2-2 After extra time: 3-2 Referee: Victor Ris ................................................................. Spakenburg (0) 0 Yellow card: Schilder 88 Subs used: Dekker 63 (Vink), van den Houten 69 (Pires Tavares), Bitter 81 (Terschegget), Snepvangers 81 (Eindhoven) AFC (0) 1 Scorers: G. van Weerdenburg 74 Yellow card: van Weerdenburg 93 Subs used: van Weerdenburg 69 (Siali), Teijsse 78 (Grootfaam), Linthorst 91 (Ignacio) Referee: Kevin Puts ................................................................. Wednesday, October 7 fixtures (CET/GMT) DTS Ede v GVV Unitas (2000/1800) OFC v DOS Kampen (2000/1800) Westlandia v Scheveningen (2000/1800)-cancelled Rijnvogels v UNA (2000/1800) Kozakken Boys v DEM (2000/1800) Achilles Veen v Gemert (2000/1800) Excelsior '31 v Groene Ster (2000/1800) Koninklijke HFC v OSS '20 (2000/1800)