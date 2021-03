UPDATE 22-NCAAB Results

Feb 27 (Stats Perform) - Results from the NCAAB games on Friday (home team in CAPS) North Florida 79 STETSON 74 Drexel 84 JAMES MADISON 78 MERRIMACK 75 St. Francis Brooklyn 67 BRYANT 63 LIU 60 CENTRAL CONNECTICUT STATE 83 Wagner 77 SAINT PETER'S 66 Rider 52 CINCINNATI 91 Tulane 71 UC Davis 69 CAL POLY 61 TEXAS STATE 58 ULM 49 SIENA 74 Manhattan 69 Monmouth at Fairfield postponed App State 84 GEORGIA SOUTHERN 78 Omaha 80 DENVER 76 ST. BONAVENTURE 88 George Washington 41 KENNESAW STATE 80 FGCU 63 IDAHO 74 Montana State 69 Southern Utah 92 NORTHERN ARIZONA 62 Bowling Green 83 AKRON 71 UC IRVINE 80 UC San Diego 55 OLD DOMINION 67 Middle Tennessee 61 North Texas 77 MARSHALL 65 UAB 64 UTSA 57 UT ARLINGTON 73 Arkansas State 71 Coastal Carolina 75 TROY 59 SAINT LOUIS 72 Richmond 67 SACRED HEART 70 Fairleigh Dickinson 64 Canisius at Manhattan postponed Purdue 73 PENN STATE 52 Drake 80 BRADLEY 71 Missouri State 90 EVANSVILLE 81 Indiana State 58 VALPARAISO 43 LOUISIANA TECH 101 Rice 57 Louisiana 66 LITTLE ROCK 61 Monmouth at Fairfield postponed Grambling State at UAPB postponed Missouri at Texas A&M postponed Canisius at Manhattan postponed Tulsa at East Carolina postponed