UPDATE 23-NCAAB Results

Feb 15 (Stats Perform) - Results from the NCAAB games on Sunday (home team in CAPS) Delaware at Drexel postponed VERMONT 61 Stony Brook 57 Elon 66 CHARLESTON 55 UNCW at William & Mary postponed TOWSON 68 Northeastern 57 Michigan 67 WISCONSIN 59 CINCINNATI 69 UCF 68 Houston at Memphis postponed JAMES MADISON 74 Hofstra 70 Tulane 62 SOUTH FLORIDA 59 Norfolk State 68 MORGAN STATE 65 HARTFORD 75 NJIT 61 Nebraska 62 PENN STATE 61 SETON HALL 57 Marquette 51 DRAKE 51 Loyola Chicago 50 Sacramento State 70 CALIFORNIA BAPTIST 69 NORTH DAKOTA 85 South Dakota 81 Indiana State 76 EVANSVILLE 70 MISSOURI STATE 72 Bradley 57 SOUTHERN ILLINOIS 59 Illinois State 49 SMU at Wichita State postponed GEORGIA TECH 71 Pittsburgh 65 North Carolina A&T at South Carolina State postponed South Dakota State 95 ORAL ROBERTS 80 SAINT PETER'S 66 Fairfield 49 BOSTON UNIVERSITY 86 Holy Cross 68 LOYOLA MARYLAND 88 Lafayette 69 NOTRE DAME 71 Miami (FL) 61 Colgate 92 ARMY WEST POINT 83 RICHMOND 90 St. Mary's (MD) 49 UNI 74 Valparaiso 60 North Carolina A&T at South Carolina State postponed San Jose State at Nevada postponed Grambling State at Prairie View A&M postponed West Virginia at Baylor postponed