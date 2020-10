Oct 2 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Play-offs ................................................................. CFR Cluj (2) 3 Scorers: M. Rondón 5, G. Debeljuh 42, M. Rondón 56 Subs used: Pereira 78 (Deac), Omrani 83 (Debeljuh), Hoban 86 (Păun) KuPS (0) 1 Scorers: A. Udoh 90+1 Yellow card: Adjei-Boateng 39 Subs used: Heinonen 76 (Saxman), Purje 77 (Nissilä), Udoh 82 (Rangel) Referee: Ivan Bebek ................................................................. Malmö FF (1) 1 Scorers: J. Berget 45 Yellow card: Toivonen 41, Ahmedhodzic 61, Larsson 79 Subs used: Christiansen 71 (Rakip), Traustason 71 (Rieks), Nalic 77 (Thelin) Granada (1) 3 Scorers: D. Machís 30, Antonio Puertas 58, Y. Herrera 85 Yellow card: Soldado 59, Montoro 82, Herrera 86, Machís 89, Germán Sánchez 91 Subs used: Kenedy 74 (Antonio Puertas), Jorge Molina 81 (Soldado), Foulquier 89 (Machís) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Slovan Liberec (0) 1 Scorers: K. Mara 90+5pen Yellow card: Kacharaba 8, Tijani 82, Hromada 90, Matoušek 96 Subs used: Rabušic 55 (Beran), Matoušek 80 (Pešek) APOEL (0) 0 Yellow card: Nuhiu 69, De Vincenti 96 Subs used: Atzili 68 (Ndongala), Klonaridis 82 (Moussa Al Tamari), Merkis 94 (Tuhami) Referee: Andreas Ekberg ................................................................. Dinamo Zagreb (2) 3 Scorers: M. Gavranović 11, A. Ademi 26, A. Ademi 87 Yellow card: Leovac 93 Subs used: Ivanušec 65 (Gavranović), Gojak 68 (Oršić), Lirim Kastrati I 84 (Majer) Flora (0) 1 Scorers: V. Sinyavskiy 65 Subs used: Lepik 76 (Liivak), Miller 81 (Soomets), Poom 88 (Kreida) Referee: Ali Palabıyık ................................................................. Ararat-Armenia (0) 1 Scorers: Mailson 71 Yellow card: Sanogo 95, Ambartsumyan 97 Subs used: Otubanjo 65 (Alemão), Ambartsumyan 70 (Shahinyan) Crvena Zvezda (1) 2 Scorers: A. Katai 45, D. Falcinelli 60 Yellow card: Rodić 29, Falcinelli 47, Ivanić 55, Katai 80 Subs used: Petrović 65 (Kanga), Ž. Gavrić 77 (Katai), Gobeljić 81 (Ben Nabouhane) Referee: Anastasios Sidiropoulos ................................................................. Rosenborg (0) 0 Yellow card: Adegbenro 63, Konate 90 Subs used: Helland 65 (Adegbenro), Reitan 77 (Hedenstad) PSV (1) 2 Scorers: E. Zahavi 22, C. Gakpo 61 Yellow card: Rosario 15, Hendrix 58, Dumfries 87 Subs used: Hendrix 20 (Thomas), Viergever 60 (Max), Madueke 93 (Zahavi) Referee: Davide Massa ................................................................. Sporting Charleroi (0) 1 Scorers: M. Fall 56 Yellow card: Rezaei 20, Nicholson 89 Missed penalty: K. Rezaei 51 Subs used: Diagne 57 (Busi), Henen 83 (Willems), Lucas Ribeiro Costa 89 (Ilaimaharitra) Lech Poznań (2) 2 Scorers: Dani Ramírez 33, T. Puchacz 42 Yellow card: Dani Ramírez 32, Ľ. Ņatka 50, Ľ. Ņatka 77 (2nd) Subs used: Skóraś 71 (Kravets), Rogne 79 (Dani Ramírez), Marchwiński 87 (Ishak) Referee: Felix Zwayer ................................................................. Hapoel Be'er Sheva (1) 1 Scorers: Josué 4pen Yellow card: Kabha 82, Dadya 85, Levita 93 Subs used: Varenne 75 (Agudelo), Yosefi 81 (Acolatse), Keltjens 91 (Sallalich) Viktoria Plzeň (0) 0 Yellow card: Hruška 2, Hejda 40 Subs used: Kayamba 62 (Ba Loua), Beauguel 80 (Ondrášek), Pernica 89 (Bucha) Referee: Srđan Jovanović ................................................................. Standard Liège (0) 3 Scorers: N. Gavory 51, S. Amallah 77pen, S. Amallah 85pen Yellow card: Muleka 22, Laifis 31 Subs used: Balikwisha 46 (Bokadi), Dussenne 60 (Laifis), Shamir 82 (Carcela-González) Fehérvár (1) 1 Scorers: N. Nikolić 10 Yellow card: Hangya 70, Musliu 76, Stopira 85, Négo 93 Subs used: Bamgboye 63 (Petryak), Zivzivadze 65 (Nikolić), Hodžić 89 (Houri) Referee: William Collum ................................................................. Dinamo Brest (0) 0 Yellow card: Sedko 64, Tweh 81, Krivets 93 Subs used: Gordeychuk 46 (Diallo), Krivets 80 (Bykov), Pechenin 88 (Yuzepchuk) Ludogorets (0) 2 Scorers: E. Manu 73, Higinio Marín 79 Subs used: Manu 66 (Tekpetey), Higinio Marín 77 (Keșerü), Ikoko 88 (Cauly) Referee: Slavko Vinčić ................................................................. Sarajevo (0) 0 Yellow card: Dupovac 43, Oremuš 93 Subs used: Handžić 68 (Ahmetović), Jukić 85 (Đokanović), Velkoski 85 (Fanimo) Celtic (0) 1 Scorers: O. Édouard 70 Yellow card: Frimpong 89, Klimala 93 Subs used: Elhamed 10 (Bitton), Klimala 79 (Édouard), Ntcham 86 (Christie) Referee: Benoît Bastien ................................................................. Legia Warszawa (0) 0 Yellow card: Slisz 46, Lewczuk 51 Subs used: Wszołek 56 (Rafael Lopes), Luquinhas 63 (Antolić), Karbownik 66 (Kapustka) Qarabağ (0) 3 Scorers: Patrick Andrade 50, A. Zoubir 62, F. Ozobić 70 Yellow card: Zoubir 63 Subs used: Emreli 63 (Zoubir), Jaime Romero 75 (Ozobić), Cəfərquliyev 84 (Kwabena) Referee: Tobias Stieler ................................................................. København (0) 0 Yellow card: Nelsson 30, Ankersen 59, Sigurðsson 62, Zeca 92 Subs used: Kaufmann 46 (Fischer), Mudražija 56 (Stage), Bartolec 67 (Ankersen) Rijeka (1) 1 Scorers: P. Ankersen 20og Yellow card: Capan 22, Kulenović 62, Čerin 78, Raspopović 94 Subs used: Lepinjica 76 (Pavičić), João Escoval 83 (Kulenović), Raspopović 91 (Tomečak) Referee: Chris Kavanagh ................................................................. Dundalk (1) 3 Scorers: S. Murray 33, D. Cleary 48, D. Kelly 79 Yellow card: Hoban 70, Kelly 84 Subs used: Kelly 71 (Čolović), McMillan 71 (Hoban), Mountney 81 (McEleney) KÍ (0) 1 Scorers: O. Midtskogen 65 Yellow card: Johannesen 82 Subs used: Došljak 55 (Klettskarð), Johannesen 86 (Pavlović) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Young Boys (1) 3 Scorers: C. Fassnacht 42, J. Nsame 52, J. Nsame 64 Subs used: Gaudino 66 (Ngamaleu), Mambimbi 72 (Fassnacht), Siebatcheu 73 (Nsame) Tirana (0) 0 Yellow card: Batha 19, Torassa 41, Vangjeli 65, Torassa 67 (2nd), Elton Calé 86 Subs used: Sasraku 71 (Cobbinah), Hoxhallari 85 (Muçi), Halili 89 (Elton Calé) Referee: Sergey Karasev ................................................................. Basel (0) 1 Scorers: Arthur Cabral 54pen Yellow card: Padula 49, Alderete 87, Cömert 95 Subs used: Zhegrova 77 (Arthur Cabral), Campo 91 (Bunjaku), Kalulu 91 (Stocker) CSKA Sofia (0) 3 Scorers: Tiago Rodrigues 72, Tiago Rodrigues 88, A. Ahmedov 90+6 Yellow card: Geferson 45, Galabov 58, Mazikou 66, Sankharé 75, Youga 95, Keita 97 Subs used: Tiago Rodrigues 59 (Geferson), Henrique 60 (Keita), Ahmedov 91 (Sankharé) Referee: Ivan Kružliak ................................................................. Rangers (0) 2 Scorers: S. Arfield 52, J. Tavernier 59 Subs used: Jack 78 (Hagi), Itten 87 (Morelos) Galatasaray (0) 1 Scorers: Marcão Teixeira 87 Yellow card: Elabdellaoui 29, Belhanda 65 Subs used: Ö. Bayram 65 (Babel), Etebo 66 (Belhanda), Diagne 73 (Feghouli) Referee: Andris Treimanis ................................................................. AEK Athens (0) 2 Scorers: André Simões 64, K. Ansarifard 90+4 Yellow card: Insúa 16, André Simões 89, Livaja 95 Missed penalty: P. Mandalos 20 Subs used: Livaja 63 (Mandalos), Macheras 81 (Garcia), Ansarifard 87 (Nélson Oliveira) Wolfsburg (1) 1 Scorers: A. Mehmedi 45+1 Yellow card: Schlager 19, Lacroix 22 Subs used: Gerhardt 61 (Schlager), Białek 79 (Brekalo) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Tottenham Hotspur (4) 7 Scorers: H. Kane 2, Lucas Moura 20, G. Lo Celso 36, G. Lo Celso 39, H. Kane 56pen, H. Kane 74, D. Alli 90+1pen Subs used: Alli 46 (Lo Celso), Sissoko 63 (Højbjerg), Reguilón 75 (Kane) Maccabi Haifa (1) 2 Scorers: T. Chery 17, N. Rukavytsya 52pen Subs used: Donyoh 71 (Arad), José Rodríguez 83 (Haziza), Ashkenazi 87 (Abu Fani) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Sporting CP (1) 1 Scorers: Tiago Tomás 42 Red card: Coates 63 Yellow card: Luís Carlos 25, Pedro Porro 36, Pedro Gonçalves 93 Subs used: Pedro Gonçalves 67 (Vietto), Ņporar 71 (Matheus Luiz), Antunes 78 (Nuno Santos) LASK (1) 4 Scorers: G. Trauner 14, M. Raguž 58, P. Michorl 65, A. Gruber 68 Yellow card: Michorl 20 Subs used: Plojer 74 (Gruber), Andrade 78 (Filipović), Grgic 87 (Michorl) Referee: Aliaksei Kulbakov ................................................................. Rio Ave (0) 10 Scorers: Francisco Geraldes 72, Gelson Dala 91 Yellow card: Borevković 15, Bruno Moreira 41, Aderllan Santos 47, Filipe Augusto 64, Tarantini 68, Borevković 120 (2nd) Subs used: Francisco Geraldes 66 (Diego Lopes), Jambor 75 (Tarantini), Gelson Dala 86 (Bruno Moreira), Gabrielzinho 109 (Carlos Mané) Milan (0) 11 Scorers: A. Saelemaekers 51, H. Çalhanoğlu 122pen Yellow card: Hernández 61, Rafael Leão 98, Kjær 113 Subs used: Brahim Díaz 46 (Samu Castillejo), Rafael Leão 67 (Maldini), Colombo 95 (Saelemaekers), Tonali 105 (Kessié) At full time: 1-1 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 8-9 Referee: Jesús Gil Manzano Milan win 11-10 on penalties .................................................................