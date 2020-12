UPDATE 24-UEFA Europa League Summaries

Dec 4 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Group Stage ................................................................. LASK (1) 3 Scorers: P. Michorl 42, J. Eggestein 84, M. Karamoko 90+3 Yellow card: Michorl 32, Andrade 46, Karamoko 79, Wiesinger 86 Subs used: Reiter 69 (Gruber), Karamoko 69 (Goiginger) Tottenham Hotspur (1) 3 Scorers: G. Bale 45+2pen, Son Heung-Min 56, D. Alli 86pen Yellow card: Lucas Moura 25, Alli 88 Subs used: Bergwijn 65 (Ndombèlé), Sissoko 65 (Lucas Moura), Dier 71 (Lo Celso), Alli 82 (Son Heung-Min), Aurier 82 (Bale) Referee: Paweł Raczkowski ................................................................. Antwerp (1) 3 Scorers: M. Hongla 19, R. De Laet 72, M. Benson 87 Subs used: Ampomah 64 (Benavente), Benson 64 (Juklerød), Buta 77 (Refaelov), Boya 77 (Hongla), Mbokani 84 (Gerkens) Ludogorets (0) 1 Scorers: K. Despodov 53 Yellow card: Grigore 62, Nedyalkov 71, Grigore 90 (2nd), Alex Santana 91, Cauly 94 Subs used: Terziev 44 (Ikoko), Manu 67 (Keșerü), Tekpetey 67 (Tchibota), Mitkov 83 (Despodov), Alex Santana 83 (Badji) Referee: Pavel Orel ................................................................. Milan (2) 4 Scorers: H. Çalhanoğlu 24, Samu Castillejo 26, J. Hauge 50, Brahim Díaz 82 Subs used: Romagnoli 11 (Kjær), Tonali 46 (Krunić), Brahim Díaz 61 (Çalhanoğlu), Bennacer 61 (Kessié), Colombo 83 (Rebić) Celtic (2) 2 Scorers: T. Rogić 7, O. Édouard 14 Yellow card: Christie 23, Rogić 67, Brown 75 Subs used: Ntcham 67 (Rogić), Soro 78 (Brown), Klimala 86 (Christie) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Lille (0) 2 Scorers: B. Yılmaz 80, B. Yılmaz 84 Yellow card: Bradarić 50, André 57, Botman 88 Subs used: Ikoné 68 (Luiz Araujo), Yılmaz 77 (Yazıcı), Weah 77 (Tiago Djaló), Soumaré 85 (André), Reinildo 85 (Bradarić) Sparta Praha (0) 1 Scorers: Ladislav Krejčí II 71 Yellow card: Dočkal 51, Ladislav Krejčí I 55, Čelůstka 61, Čelůstka 64 (2nd), Ladislav Krejčí II 86 Subs used: Plavšić 46 (Moberg-Karlsson), Trávník 81 (Souček), Hanousek 81 (Juliš), Minchev 89 (Ladislav Krejčí I), Karabec 89 (Dočkal) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. CSKA Moskva (0) 0 Subs used: Gaich 46 (Chalov), Ejuke 46 (Kuchaev), Tiknizyan 63 (Shchennikov), Bistrović 64 (Akhmetov), Sigurdsson 76 (Oblyakov) Wolfsberger AC (1) 1 Scorers: D. Vizinger 22 Yellow card: Baumgartner 67, Peretz 86, Kofler 91 Subs used: Stratznig 61 (Taferner), Joveljić 70 (Vizinger), Wernitznig 81 (Liendl), Rnić 82 (Sprangler) Referee: Nikola Dabanović ................................................................. Feyenoord (0) 0 Yellow card: Spajić 23, Toornstra 43, Malacia 46, Geertruida 50, Berghuis 82, Senesi 91 Subs used: Bannis 36 (Linssen), Eric Botteghin 46 (Spajić), João Carlos Teixeira 69 (Diemers) Dinamo Zagreb (1) 2 Scorers: B. Petković 45+5pen, L. Majer 52 Yellow card: Théophile-Catherine 24, Petković 85 Subs used: Franjić 65 (Majer), Oršić 72 (Ivanušec), Tolić 88 (Petković), Perić 88 (Lirim Kastrati I) Referee: Chris Kavanagh ................................................................. Qarabağ (1) 1 Scorers: Jaime Romero 37 Yellow card: Guerrier 20, Matić 40 Subs used: Bayramov 72 (Jaime Romero), Məmmədov 83 (Ozobić) Maccabi Tel Aviv (1) 1 Scorers: Y. Cohen 22pen Yellow card: Luis Hernández 84 Subs used: Guerrero 65 (Blackman), Glazer 69 (Kandil), Shechter 83 (Golasa), Ben Chaim 83 (Dor Peretz) Referee: Robert Hennessy ................................................................. Sivasspor (0) 0 Yellow card: Fajr 60, Appindangoye 79 Subs used: Koné 77 (Yalçın), Ninga 80 (Yatabaré), Claudemir 82 (Cofie) Villarreal (0) 1 Scorers: S. Chukwueze 75 Yellow card: Rubén Peña 61 Subs used: Yeremi Pino 58 (Kubo), Manu Trigueros 68 (Coquelin), Dani Parejo 68 (Álex Baena), Gerard Moreno 76 (Chukwueze), Estupiñán 77 (Jaume Costa) Referee: Duje Strukan ................................................................. AEK Athens (1) 2 Scorers: Nélson Oliveira 31, S. Vasilantonopoulos 89 Yellow card: Vasilantonopoulos 58, Insúa 70, Mandalos 74 Subs used: Vasilantonopoulos 46 (Bakakis), Ansarifard 60 (Nélson Oliveira), Tankovic 60 (Albanis), Garcia 74 (Mandalos) Sporting Braga (3) 4 Scorers: Vítor Tormena 7, Ricardo Esgaio 9, Ricardo Horta 45, Galeno 82 Yellow card: Bruno Viana 30, Al Musrati 50, Ricardo Esgaio 74, Castro 74 Subs used: David Carmo 46 (Bruno Viana), André Horta 57 (Iuri Medeiros), Fransérgio 57 (Al Musrati), Guilherme Schettine 71 (Paulinho), João Novais 78 (Castro) Referee: Georgi Kabakov ................................................................. Zorya (0) 1 Scorers: A. Sayyadmanesh 84 Yellow card: Cigaņiks 32, Nazaryna 74 Subs used: Sayyadmanesh 81 (Gladkyi), Perović 93 (Gromov) Leicester City (0) 0 Yellow card: Ricardo Pereira 42, Iheanacho 46, Mendy 58, Fofana 87 Subs used: Fofana 17 (Ç. Söyüncü), Thomas 46 (Ricardo Pereira), Mendy 56 (Ndidi), Fuchs 56 (Morgan), Maddison 77 (Praet) Referee: Espen Eskås ................................................................. Crvena Zvezda (0) 0 Yellow card: Kanga 24, Milunović 87 Subs used: Vukanović 46 (Spiridonović), Nikolić 80 (Kanga), Eraković 81 (Ben Nabouhane), Boakye 89 (Falcinelli) Hoffenheim (0) 0 Yellow card: Bogarde 67, Vogt 68 Subs used: Kramarić 46 (Dabour), Grillitsch 58 (Geiger), Baumgartner 72 (Gaćinović), Nuhu 72 (Rudy), Sessegnon 89 (Skov) Referee: Bobby Madden ................................................................. Gent (0) 1 Scorers: R. Yaremchuk 59 Yellow card: Mohammadi 52, Kums 75, Núrio Fortuna 85, Bukari 92, Yaremchuk 96 Subs used: Kleindienst 56 (Castro-Montes), Bezus 62 (Owusu) Slovan Liberec (1) 2 Scorers: K. Mara 32, T. Kacharaba 55 Yellow card: Mara 79, Matoušek 85, Sadílek 92, Rabušic 96 Subs used: Hromada 68 (Beran), Matoušek 75 (Pešek), Rabušic 86 (Abdulla Yusuf Helal) Referee: Kateryna Monzul ................................................................. AZ (0) 1 Scorers: B. Martins Indi 53 Yellow card: Martins Indi 41, Wijndal 56 Missed penalty: T. Koopmeiners 60 Subs used: Boadu 70 (Guðmundsson), Karlsson 82 (Aboukhlal) Napoli (1) 1 Scorers: D. Mertens 6 Yellow card: Demme 92 Subs used: Elmas 57 (Fabián Ruiz), Petagna 61 (Zieliński), Lozano 61 (Politano), Demme 66 (Mertens), Mário Rui 66 (Ghoulam) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Real Sociedad (0) 2 Scorers: Jon Bautista 69, Nacho Monreal 79 Yellow card: Mikel Merino 23 Subs used: Jon Bautista 58 (Isak), Gorosabel 67 (Zaldúa), Willian José 68 (David Silva), Roberto López 80 (Mikel Oyarzabal), Portu 80 (Januzaj) Rijeka (1) 2 Scorers: D. Velkovski 37, S. Lončar 73 Yellow card: Andrijašević 41, Halilović 68 Subs used: Pavičić 75 (Murić), Anastasio 80 (Menalo), Yatéké 86 (Andrijašević), João Escoval 86 (Velkovski) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Slavia Praha (2) 3 Scorers: A. Sima 31, N. Stanciu 36, D. Twito 85og Yellow card: Masopust 15 Subs used: Bořil 61 (Dorley), Lingr 64 (Stanciu), Musa 80 (Kuchta), Traoré 80 (Ņevčík), Provod 81 (Masopust) Hapoel Be'er Sheva (0) 0 Yellow card: Bareiro 21, Keltjens 51, Yosefi 69 Subs used: Madmon 46 (Bareiro), Shviro 61 (Varenne), Yosefi 62 (Sallalich), Hatuel 76 (Josué), Gamon 81 (Taha) Referee: Tamás Bognár ................................................................. Nice (1) 2 Scorers: H. Kamara 26, D. Ndoye 46 Yellow card: Ndoye 39, Daniliuc 93 Subs used: Ndoye 29 (Maolida), Thuram-Ulien 67 (Danilo Barbosa), Coly 72 (Kamara), Trouillet 72 (Gouiri) Bayer Leverkusen (2) 3 Scorers: M. Diaby 22, A. Dragović 32, J. Baumgartlinger 51 Yellow card: Demirbay 12 Subs used: Tapsoba 46 (Bender), Bailey 46 (Schick), Türkmen 68 (Amiri), Gedikli 68 (Diaby), Wirtz 86 (Demirbay) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Benfica (1) 4 Scorers: J. Vertonghen 36, D. Núñez 57, Pizzi 58, J. Weigl 89 Subs used: Waldschmidt 60 (Pizzi), Seferović 60 (Núñez), Weigl 60 (Chiquinho), Pedrinho 70 (Éverton), Cervi 77 (Rafa Silva) Lech Poznań (0) 0 Yellow card: Kacharava 2, Marchwiński 72 Subs used: Ishak 42 (Kacharava), Dani Ramírez 63 (Awaed), Czerwiński 63 (Skóraś), Kravets 63 (Sýkora), Moder 82 (Marchwiński) Referee: Srđan Jovanović ................................................................. Rangers (2) 3 Scorers: C. Goldson 39, J. Tavernier 45+1pen, S. Arfield 63 Yellow card: Tavernier 72, Roofe 85 Subs used: Ayodele-Aribo 79 (Morelos), Zungu 86 (Arfield), Ughelumba 89 (Barišić), Itten 89 (Roofe) Standard Liège (2) 2 Scorers: M. Lestienne 6, D. Čop 40 Yellow card: Dussenne 71, Fai 92 Subs used: Balikwisha 46 (Čop), Raskin 71 (Shamir), Avenatti 71 (Lestienne), Gavory 86 (Jans) Referee: Bojan Pandzic ................................................................. Arsenal (3) 4 Scorers: A. Lacazette 10, Pablo Marí 17, E. Nketiah 44, E. Smith Rowe 66 Yellow card: Mohamed Elneny 42, Mustafi 61 Subs used: Dani Ceballos 63 (Mohamed Elneny), Willian 63 (Nelson), Smith Rowe 63 (Lacazette), Chambers 70 (Mustafi), Balogun 81 (Nketiah) Rapid Wien (0) 1 Scorers: K. Kitagawa 47 Yellow card: Ullmann 39, Sonnleitner 79 Subs used: Barać 46 (Hofmann), Schick 46 (Ullmann), Kara 65 (Kitagawa), Knasmüllner 65 (Ritzmaier), Sulzbacher 77 (Alar) Referee: Radu Petrescu ................................................................. Molde (2) 3 Scorers: M. Eikrem 30, O. Omoijuanfo 41, M. Ellingsen 67 Yellow card: Gregersen 52, Risa 84, Knudtzon 92 Subs used: Hussain 68 (Gregersen), Christensen 78 (Aursnes), James 79 (Eikrem), Moström 79 (Hestad), Bolly 86 (Omoijuanfo) Dundalk (0) 1 Scorers: J. Flores 90+4 Yellow card: Gartland 66 Subs used: Cleary 60 (Boyle), Duffy 61 (Oduwa), McEleney 61 (Sloggett), Mountney 68 (Shields), McMillan 73 (Kelly) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Roma (1) 3 Scorers: Borja Mayoral 44, R. Calafiori 59, E. Džeko 81 Yellow card: Calafiori 29, Mkhitaryan 83 Subs used: Spinazzola 46 (Ibañez), Mkhitaryan 46 (Pedro), Džeko 60 (Borja Mayoral), Pellegrini 60 (Gonzalo Villar), Fazio 65 (Cristante) Young Boys (1) 1 Scorers: J. Nsame 34 Red card: Camara 82 Yellow card: Elia 73 Subs used: Sierro 58 (Rieder), Gaudino 67 (Aebischer), Elia 68 (Garcia), Mambimbi 76 (Ngamaleu), Siebatcheu 76 (Nsame) Referee: Fran Jović ................................................................. CFR Cluj (0) 0 Yellow card: Sušić 33, Chipciu 54, Chipciu 85 (2nd) Subs used: Deac 61 (Pereira), Cârnat 75 (Păun), Vojtuš 86 (Debeljuh) CSKA Sofia (0) 0 Yellow card: Vion 1, Geferson 54 Subs used: Henrique 77 (Yomov), Tiago Rodrigues 78 (Sankharé) Referee: Amaury Delerue ................................................................. Omonia Nicosia (1) 2 Scorers: A. Kakoullis 9, Jordi Gómez 84pen Yellow card: Sene 30 Subs used: Shehu 21 (Kakoullis), Ďuriš 59 (Sene), Jordi Gómez 59 (Kousoulos), Lecjaks 59 (Kiko), Asante 85 (Loizou) PAOK (1) 1 Scorers: C. Tzolis 39 Yellow card: El Kaddouri 30, José Crespo 56, Živković 64, Giannoulis 74 Subs used: Giannoulis 46 (Wagué), Murg 46 (Schwab), Biseswar 79 (Tsiggaras) Referee: Craig Pawson ................................................................. Granada (0) 0 Yellow card: Domingos Duarte 18, Germán Sánchez 27, Machís 76 Subs used: Suárez 56 (Alberto Soro), Foulquier 56 (Germán Sánchez), Jorge Molina 76 (Luis Milla), Antonio Puertas 83 (Soldado) PSV (1) 1 Scorers: D. Malen 38 Yellow card: Sangaré 40, Götze 61 Subs used: Zahavi 38 (Madueke), Baumgartl 71 (Dumfries), Hendrix 88 (Zahavi) Referee: Roei Reinshreiber .................................................................