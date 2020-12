UPDATE 25-Copa del Rey Results

Dec 16 (OPTA) - Results and fixtures for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 1st Round --------------------------------------------------------------------- Poblense v Olot postponed Coruxo (0) 0 Málaga (1) 4 Lealtad (0) 1 Alcorcón (1) 2 Burgos (0) 2 FC Andorra (0) 0 Quintanar del Rey (0) 1 Sporting Gijón (0) 2 L'Hospitalet (0) 1 Almería (2) 4 San Fernando CD (0) 0 Castellón (2) 2 Córdoba (0) 1 Albacete (0) 0 Numancia (2) 4 Lorca Deportiva (0) 1 Inter de Madrid (0) 0 Linares Deportivo (1) 3 Racing Murcia (0) 0 Levante (2) 5 Cardassar (0) 0 Atlético Madrid (2) 3 Terrassa (1) 2 Valencia (0) 4 .... full-time: 2-2 extra-time: 2-4 Las Rozas (1) 1 Mirandés (0) 0 Gimnástica Torrelavega (0) 0 Real Zaragoza (0) 2 .... full-time: 0-0 extra-time: 0-2 Llagostera (0) 0 Espanyol (0) 1 .... full-time: 0-0 extra-time: 0-1 Ibiza Islas Pitiusas (0) 0 Sabadell (0) 2 Atlético Baleares (0) 0 Fuenlabrada (0) 1 Amorebieta (1) 1 UD Logroñés (0) 0 Rayo Majadahonda (0) 1 Yeclano (0) 2 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-2 Guijuelo (0) 0 Mallorca (0) 1 Marbella (0) 1 Lleida Esportiu (0) 0 .... full-time: 0-0 extra-time: 1-0 Calahorra (0) 0 La Nucía (0) 1 Buñol v Elche in play Rincón (0) 0 Deportivo Alavés (1) 2 Leioa v Villarreal in play Marino v CornellÅ (23:30) Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v El Ejido (1700/1600) Navalcarnero v Badajoz (1800/1700) Ibiza v Compostela (1900/1800) Cultural Leonesa v Villanovense (1900/1800) Mutilvera v Racing Santander (1900/1800) Anaitasuna v Getafe (1900/1800) Ribadumia v Cádiz (1900/1800) San Juan v Granada (1900/1800) Gimnástica Segoviana v Girona (1900/1800) Teruel v Rayo Vallecano (1900/1800) Peña Deportiva v Tarazona (1930/1830) UCAM Murcia v Real Betis (1930/1830) Varea v Las Palmas (2000/1900) Pontevedra v FC Cartagena (2000/1900) Alcoyano v Laredo (2015/1915) Extremadura UD v Socuéllamos (2030/1930) Racing Rioja v Eibar (2100/2000) Llanera v Celta de Vigo (2100/2000)