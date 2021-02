UPDATE 28-Coupe de France Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Saturday (start times are CET) 7th Round ................................................................. Stade Briochin (1) 3 Scorers: S. Kyei 8, S. Kyei 49, M. Illien 89 Yellow card: Le Marer 24, Kerbrat 28, Allée 41, Le Marer 44 (2nd) Subs used: Illien 46 (Allée), Aboubakari 46 (Nka Mbock Mananga), Lavigne 76 (Romil) Vannes (0) 0 Yellow card: Beni Nsango 47, Benamara 52 Subs used: Kouassi 61 (Degan), Uzun 76 (Antonio), Epaillard 76 (Ebrard) Referee: Paul Garo ................................................................. Orléans (1) 8 Scorers: A. Talal 21, N. Saint-Ruf 77 Yellow card: Demoncy 32, Lapis 89 Subs used: Seydi 59 (Antoine), Khalid 59 (Demoncy), Seba 72 (Coulibaly) Bourges 18 (0) 7 Scorers: E. El Atalati 54, E. Sergetier 72 Yellow card: El Atalati 90 Subs used: Montantin 74 (Sergetier), Caglioni 83 (Guedioura) At full time: 2-2 Penalty shootout: 6-5 Referee: Lucas Baudon Orléans win 8-7 on penalties ................................................................. Andrézieux (1) 4 Scorers: A. Diallo 36 Villefranche (0) 0 Subs used: Garita 46 (Guilavogui), Segbé Azankpo 46 (Escarpit) Referee: Romain Perpinan ................................................................. Sedan (1) 2 Épinal (1) 1 ................................................................. Créteil (2) 4 St Maur Lusitanos (1) 2 ................................................................. Seyssinet-Pariset (0) 0 Annecy (0) 4 ................................................................. Olympique Marcquois (1) 2 Boulogne (1) 3 ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Nord Vignoble v Feurs (1300/1200) Thonon Évian v Vénissieux (1300/1200) Jura Sud Foot v Racing Besançon (1300/1200) OS Aire-Sur-La-Lys v Chantilly (1300/1200) Mérignac-Arlac v Aixoise (1300/1200) Saint-Malo v Stade Plabennec (1330/1230) Liffré v Montagnarde (1330/1230) Saint-Pierre Milizac v Dinan Léhon (1330/1230) Saint-Colomban Locminé v Saint-Renan (1330/1230) Plouzané v Guichen (1330/1230) Romorantin v Tours (1330/1230) Saumur v Vendée Fontenay (1330/1230) Changé v Les Herbiers (1330/1230) Rouen v Vire (1330/1230) Gonfreville v Falaise (1330/1230) AG Caennaise v Châteaubriant (1330/1230) Drancy JA v Sénart-Moissy (1330/1230) Mâcon v Union Cosnoise (1330/1230) Pontarlier v Fleury 91 (1330/1230) Libourne v Lège-Cap-Ferret (1330/1230) St Clément Montferrier v Marssac SRDT (1330/1230) Colomiers v Canet Roussillon (1330/1230) Lesquin v Amiens AC (1330/1230) Loon-Plage v Entente Itancourt-Neu. (1330/1230) Arras v Olympique St Quentin (1330/1230) Le Puy Foot v Aurillac Arpajon (1330/1230) Limonest v Rumilly Vallières (1330/1230) Rhone-Vallee v Saint-Priest (1330/1230) Ribeauvillé v Soleil Bischheim (1330/1230) Hombourg-Haut v Saint-Louis Neuweg (1330/1230) Saint-Meziery v Reims Sainte-Anne (1330/1230) Portugais Saint-Francois v Amnéville (1330/1230) Prix-lès-Mézières v Thaon (1330/1230) Lambresienne v US Laon (1330/1230) Bailleulois v Steenvoorde (1330/1230) Longueau v Beauvais (1330/1230) Saint-Maurice Loos v Saint-Omer (1330/1230) Vitry v Saint-Brice (1330/1230) Chamalières v Moulins Yzeure Foot (1400/1300) Obermodern v Schiltigheim (1400/1300) Strasbourg Koenigshoffen v Haguenau (1400/1300) Saint-Zacharie v Athlético Marseille (1400/1300) Maximoise v Aubagne (1400/1300) Belfort v Louhans-Cuiseaux (1400/1300) Saint-Laurent Billère v Aviron Bayonnais (1400/1300) St Liguaire Niort v Trélissac (1400/1300) Panazol v Olympique d'Alès (1400/1300) Fabrègues v Onet-le-Château (1400/1300) Castelnau Le Crès v Montauban TG (1400/1300) Gazélec Ajaccio v Furiani-Agliani (1400/1300) Anglet Genets v Stade Poitevin (1500/1400) Tuesday, February 9 fixtures (CET/GMT) Lorient v Paris FC (1830/1730) Reims v Valenciennes (1830/1730) Olympique Lyonnais v Ajaccio (2100/2000) Wednesday, February 10 fixtures (CET/GMT) Auxerre v Olympique Marseille (1445/1345) Bordeaux v Toulouse (1445/1345) Nantes v Lens (1445/1345) Grenoble Foot 38 v Monaco (1445/1345) Strasbourg v Montpellier (1445/1345) Brest v Rodez (1700/1600) Amiens SC v Metz (1700/1600) Nîmes v Nice (1700/1600) Dijon v Lille (1900/1800) Caen v PSG (2100/2000) Thursday, February 11 fixtures (CET/GMT) Sochaux v Saint-Étienne (1845/1745) Angers SCO v Rennes (2100/2000)