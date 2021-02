Feb 26 (Stats Perform) - Results from the NCAAB games on Thursday (home team in CAPS) Miami (OH) 74 WESTERN MICHIGAN 66 OHIO 86 Eastern Michigan 67 BUFFALO 85 Central Michigan 73 SIUE 66 UT Martin 53 St. Francis Brooklyn 84 MERRIMACK 71 MOREHEAD STATE 74 Tennessee State 60 Wagner 83 CENTRAL CONNECTICUT STATE 63 BRYANT 87 LIU 80 Fairleigh Dickinson 82 SACRED HEART 69 Mount St. Mary's 72 SAINT FRANCIS U 65 MICHIGAN 79 Iowa 57 Wichita State at SMU postponed ARIZONA STATE 80 Washington 72 GONZAGA 89 Santa Clara 75 Florida A&M 75 SOUTH CAROLINA STATE 67 ILLINOIS 86 Nebraska 70 HOUSTON 81 Western Kentucky 57 DETROIT 83 Robert Morris 73 PRAIRIE VIEW A&M 82 Mississippi Valley State 62 EASTERN KENTUCKY 81 Belmont 67 UCLA 76 UTAH 61 YOUNGSTOWN STATE 74 UIC 58 Purdue Fort Wayne 89 GREEN BAY 84 MILWAUKEE 84 IUPUI 72 NORTHERN COLORADO 66 Portland State 64 Southeast Missouri State 94 EASTERN ILLINOIS 88 JACKSONVILLE STATE 87 Murray State 74 TEXAS SOUTHERN 79 UAPB 65 Loyola Marymount 81 PEPPERDINE 74 Montana 64 IDAHO STATE 58 Weber State 82 SACRAMENTO STATE 73 TENNESSEE TECH 81 Austin Peay 76 SAN DIEGO STATE 78 Boise State 66 MICHIGAN STATE 71 Ohio State 67 Northwestern 67 MINNESOTA 59 Oregon 71 STANFORD 68 COLORADO 80 USC 62 BYU 79 San Francisco 73 Oregon State 59 CALIFORNIA 57 SAINT MARY'S 58 Pacific 46 ARIZONA 69 Washington State 53 Monmouth at Fairfield postponed Canisius at Manhattan postponed