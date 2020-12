Dec 11 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Napoli (1) 1 Scorers: P. Zieliński 35 Yellow card: Mertens 25, Lozano 41, Fabián Ruiz 58 Subs used: Petagna 70 (Mertens), Demme 70 (Bakayoko), Politano 70 (Lozano), Elmas 74 (Zieliński), Ghoulam 82 (Mário Rui) Real Sociedad (0) 1 Scorers: Willian José 90+2 Yellow card: Martín Zubimendi 38, Le Normand 68, Zubeldía 81 Subs used: Gorosabel 46 (Zaldúa), Barrenetxea 56 (Portu), Isak 78 (Le Normand), Aihen Muñoz 78 (Nacho Monreal), Sagnan 78 (Guevara) Referee: Orel Grinfeld ................................................................. Rijeka (0) 2 Scorers: L. Menalo 51, I. Tomečak 90+3 Yellow card: Menalo 28, Capan 38, Lončar 82 Subs used: Pavičić 71 (Menalo), Kulenović 71 (Murić) AZ (0) 1 Scorers: O. Wijndal 57 Red card: Karlsson 80 Yellow card: Wijndal 38, Midtsjø 45, Stengs 82 Subs used: Letschert 18 (Martins Indi), Aboukhlal 71 (Guðmundsson), Druijf 89 (Boadu) Referee: Sergey Karasev ................................................................. Bayer Leverkusen (2) 4 Scorers: L. Bailey 8, L. Bailey 32, M. Diaby 59, K. Bellarabi 90+1 Yellow card: Schick 39, Onur 84 Subs used: Diaby 46 (Bailey), Gedikli 46 (Schick), Bender 62 (Baumgartlinger), Onur 62 (Sinkgraven), Türkmen 74 (Amiri) Slavia Praha (0) 0 Subs used: Stanciu 19 (Ņevčík), Tecl 53 (Musa), Karafiát 82 (Traoré), Jurásek 82 (Sima), Rigo 82 (Lingr) Referee: Anastasios Sidiropoulos ................................................................. Hapoel Be'er Sheva (0) 1 Scorers: R. Hatuel 71 Yellow card: Taha 40, Yosefi 47, Keltjens 79, Tzedek 90 Subs used: Shviro 65 (Varenne), Josué 66 (Yosefi), Safouri 76 (Shviro), Sallalich 84 (Hatuel) Nice (0) 0 Yellow card: Schneiderlin 36, Thuram-Ulien 46 Subs used: Mahou 28 (Coly), Ben Seghir 46 (Rony Lopes), Boudaoui 46 (Schneiderlin), Crétier 82 (Pionnier) Referee: Kristo Tohver ................................................................. Standard Liège (1) 2 Scorers: N. Raskin 12, A. Tapsoba 59 Yellow card: Cimirot 65 Subs used: Fai 59 (Shamir), Muleka 59 (Balikwisha), Oularé 72 (Tapsoba), Carcela-Gonzalez 80 (Raskin) Benfica (1) 2 Scorers: Éverton 16, Pizzi 67pen Yellow card: João Ferreira 54, Cervi 93 Subs used: Pizzi 64 (Waldschmidt), Rafa Silva 64 (Pedrinho), Cervi 80 (Nuno Tavares), Gabriel 80 (Weigl), Seferović 83 (Taarabt) Referee: Aliaksei Kulbakov ................................................................. Lech Poznań (0) 0 Subs used: Sýkora 12 (Skóraś), Moder 46 (Pedro Tiba), Kravets 46 (Kamiński), Awaed 64 (Ishak), Dani Ramírez 64 (Sýkora) Rangers (1) 2 Scorers: C. Itten 31, I. Hagi 72 Yellow card: Zungu 7, Balogun 57 Subs used: Tavernier 66 (Patterson), Barker 76 (Zungu), Kent 77 (Hagi), Morelos 80 (Itten), Ughelumba 81 (Balogun) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Dundalk (1) 2 Scorers: J. Flores 22, S. Hoare 85 Yellow card: Boyle 10, Mountney 61, Cleary 70, Shields 77, Kelly 82 Subs used: Gartland 46 (Boyle), Kelly 54 (McMillan), Mountney 54 (Gannon), Čolović 77 (McEleney), Wynne 77 (Duffy) Arsenal (2) 4 Scorers: E. Nketiah 12, Mohamed Elneny 18, J. Willock 67, F. Balogun 80 Yellow card: Cédric Soares 28, Willock 30 Subs used: Dani Ceballos 62 (Mohamed Elneny), Balogun 62 (Nketiah), Cottrell 77 (Smith Rowe), Azeez 83 (Willock) Referee: Ivan Bebek ................................................................. Rapid Wien (1) 2 Scorers: M. Ritzmaier 43, M. İbrahimoğlu 90 Yellow card: Barać 26, Stojković 89, Fountas 91 Subs used: Fountas 46 (Knasmüllner), Demir 46 (Arase), İbrahimoğlu 61 (Ritzmaier), Kitagawa 75 (Kara) Molde (1) 2 Scorers: M. Eikrem 12, M. Eikrem 46 Yellow card: Risa 60, Sinyan 64, Aursnes 73 Subs used: Knudtzon 45 (Hestad), Omoijuanfo 58 (Brynhildsen), Hussain 58 (Eikrem), Wingo 85 (James) Referee: Marco Guida ................................................................. Young Boys (0) 2 Scorers: J. Nsame 90+3pen, G. Gaudino 90+6 Red card: Nsame 95 Yellow card: von Ballmoos 84, Sulejmani 95 Subs used: Martins 58 (Rieder), Elia 58 (Mambimbi), Gaudino 58 (Sulejmani), Zesiger 82 (Ngamaleu), Siebatcheu 85 (Bürgy) CFR Cluj (0) 1 Scorers: G. Debeljuh 84 Red card: Bălgrădean 90, Đoković 97 Yellow card: Păun 71, Cârnat 85, Burcă 88, Deac 90, Camora 99 Subs used: Debeljuh 74 (Păun), Sušić 88 (Pereira), Sandomierski 92 (Deac) Referee: Benoît Bastien ................................................................. CSKA Sofia (2) 3 Scorers: Tiago Rodrigues 5, A. Sowe 34, A. Sowe 55 Yellow card: Antov 89 Subs used: Vion 63 (Yomov), Beltrame 63 (Sankharé), Ahmedov 74 (Sowe), Galabov 74 (Youga), Henrique 81 (Tiago Rodrigues) Roma (1) 1 Scorers: T. Milanese 22 Yellow card: Tripi 83 Subs used: Smalling 46 (Kumbulla), Gonzalo Villar 62 (Milanese), Karsdorp 62 (Bamba), Tripi 81 (Bruno Peres) Referee: Irfan Peljto ................................................................. PSV (1) 4 Scorers: D. Malen 35, D. Dumfries 63pen, J. Piroe 90+1, J. Piroe 90+3 Yellow card: Dumfries 29, Hendrix 78 Subs used: Fein 17 (Ledezma), Sangaré 46 (Rosario), Gakpo 46 (Malen), Boscagli 46 (Max), Teze 81 (Dumfries) Omonia Nicosia (0) 0 Yellow card: Á. Lang 73, Ďuriš 83 Missed penalty: Jordi Gómez 70 Subs used: Lecjaks 60 (Kiko), Jordi Gómez 60 (Kousoulos), Ďuriš 61 (Sene) Referee: Kevin Clancy ................................................................. PAOK (0) 0 Yellow card: Esiti 34, Čolak 73, Douglas 89, José Crespo 89 Subs used: Živković 46 (Tzolis), Tsiggaras 46 (Koutsias), Douglas 63 (Esiti), Wagué 63 (Lyratzis), Świderski 81 (Čolak) Granada (0) 0 Yellow card: Germán Sánchez 86, Pérez 86, Suárez 89 Subs used: Carlos Neva 66 (Pepe Sánchez), Suárez 67 (Kenedy), Gonalons 75 (Luis Milla), Machís 75 (Alberto Soro), Soldado 85 (Eteki) Referee: John Beaton ................................................................. Tottenham Hotspur (0) 2 Scorers: Carlos Vinícius 57, G. Lo Celso 71 Yellow card: Sánchez 86 Subs used: Bergwijn 46 (Reguilón), Son Heung-Min 58 (Bale), Ndombèlé 59 (Winks), Kane 59 (Carlos Vinícius), Sissoko 68 (Lucas Moura) Antwerp (0) 0 Yellow card: Seck 25, Ampomah 77 Subs used: Ampomah 46 (Refaelov), Boya 59 (Hongla), Juklerød 59 (Lukaku), Verstraete 72 (Seck), Miyoshi 72 (Benson) Referee: Jesús Gil Manzano ................................................................. Ludogorets (0) 1 Scorers: E. Manu 46 Red card: Alex Santana 60 Yellow card: Cicinho 44 Subs used: Manu 46 (Tchibota), Terziev 70 (Ikoko), Andrianantenaina 77 (Badji), Tekpetey 77 (Keșerü), Yankov 77 (Cauly) LASK (0) 3 Scorers: P. Wiesinger 56, R. Renner 61pen, M. Madsen 66 Yellow card: Wiesinger 53, Balić 63, Ramsebner 92 Missed penalty: T. Goiginger 45 Subs used: Balić 62 (Goiginger), Gruber 63 (Reiter), Plojer 73 (Eggestein), Potzmann 74 (Ranftl), Ramsebner 86 (Wiesinger) Referee: Vitali Meshkov ................................................................. Celtic (2) 3 Scorers: C. Jullien 21, C. McGregor 28pen, D. Turnbull 75 Yellow card: Klimala 58, Duffy 70, Soro 92 Subs used: Henderson 30 (Frimpong), Ajeti 78 (Klimala), Rogić 87 (Turnbull), Welsh 87 (Ajer) Lille (1) 2 Scorers: J. Ikoné 24, T. Weah 71 Yellow card: Ikoné 2, Xeka 58, David 84, André 97 Subs used: Botman 46 (José Fonte), Lihadji 66 (Ikoné), André 66 (Soumaré), Bamba 71 (Niasse), Reinildo 78 (Weah) Referee: Fábio José Costa Veríssimo ................................................................. Sparta Praha (0) 0 Red card: Plechatý 77 Yellow card: Sáček 15, Polidar 44, Heča 77 Subs used: Ladislav Krejčí II 45 (Karabec), Moberg-Karlsson 65 (Plavšić), Juliš 65 (Minchev), Ladislav Krejčí I 82 (Sáček) Milan (1) 1 Scorers: J. Hauge 23 Yellow card: Krunić 35, Maldini 49, Samu Castillejo 85 Subs used: Rafael Leão 67 (Colombo), Kessié 78 (Maldini), Brahim Díaz 90 (Hauge) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Dinamo Zagreb (2) 3 Scorers: J. Gvardiol 28, M. Oršić 41, Lirim Kastrati I 75 Yellow card: Gavranović 2, Franjić 80 Subs used: Perić 21 (Leovac), Franjić 35 (Ademi), Ćuže 78 (Oršić), Atiemwen 78 (Gavranović), Tolić 78 (Majer) CSKA Moskva (0) 1 Scorers: K. Bistrović 76 Yellow card: Oblyakov 40, Vasin 51, Gaich 84 Subs used: Tiknizyan 63 (Akhmetov), Chalov 63 (Shkurin), Gaich 71 (Shchennikov), Karpov 79 (Diveev) Referee: Tiago Bruno Lopes Martins ................................................................. Wolfsberger AC (1) 1 Scorers: D. Joveljić 31 Yellow card: Joveljić 37, Sprangler 53 Subs used: Peretz 56 (Joveljić), Rnić 68 (Taferner), Stratznig 83 (Vizinger) Feyenoord (0) 0 Yellow card: Spajić 34, Berghuis 94 Subs used: Sinisterra 72 (Linssen), João Carlos Teixeira 72 (Spajić), Bannis 79 (Malacia) Referee: Paweł Raczkowski ................................................................. Maccabi Tel Aviv (0) 1 Scorers: Saborit 66 Yellow card: Tibi 53, Rikan 77, Daniel 94 Subs used: Davidzada 63 (Biton), Ben Chaim 74 (Golasa), Rikan 74 (Cohen), Yeini 85 (Saborit), Blackman 85 (Pešić) Sivasspor (0) 0 Yellow card: Fajr 77, Appindangoye 78, Koné 79, Gradel 86, Yatabaré 91 Subs used: Koné 63 (Claudemir) Referee: Andris Treimanis ................................................................. Villarreal postponed Qarabağ ................................................................. Sporting Braga (0) 2 Scorers: J. Abu Hanna 61og, Ricardo Horta 68 Subs used: Iuri Medeiros 67 (André Horta), Ricardo Horta 68 (Abel Ruiz), Paulinho 68 (Guilherme Schettine), Bruno Viana 73 (Zé Carlos), Al Musrati 77 (João Novais) Zorya (0) 0 Subs used: Gryn 77 (Gromov), Lunev 77 (Kabaev), Perović 77 (Gladkyi), Piddubnyi 87 (Kochergin), Khomchenovskyi 87 (Favorov) Referee: Daniel Stefanski ................................................................. Leicester City (2) 2 Scorers: C. Ünder 12, H. Barnes 14 Subs used: Mendy 63 (Ndidi), Ayoze Pérez 67 (Iheanacho), Morgan 82 (Fofana), Choudhury 82 (Tielemans) AEK Athens (0) 0 Yellow card: Hnid 24 Subs used: Macheras 55 (Garcia), Shakhov 56 (Svarnas), Albanis 66 (Mandalos), Nélson Oliveira 66 (Ansarifard), Galanopoulos 81 (André Simões) Referee: Lawrence Visser ................................................................. Hoffenheim (2) 4 Scorers: M. Beier 21, R. Skov 26, M. Beier 49, A. Kramarić 64 Yellow card: John 44, Amade 93 Subs used: Nordtveit 46 (Posch), Belfodil 61 (Skov), Kramarić 62 (Klauss), Amade 75 (Geiger), Baumgartner 75 (Beier) Gent (0) 1 Scorers: Núrio Fortuna 81 Yellow card: Bezus 72 Subs used: Núrio Fortuna 46 (Mohammadi), Odjidja-Ofoe 56 (Owusu), Yaremchuk 56 (Bukari), Kums 56 (Dorsch), Botaka 76 (Castro-Montes) Referee: Anastasios Papapetrou ................................................................. Slovan Liberec (0) 0 Yellow card: Abdulla Yusuf Helal 32, Beran 51 Subs used: Hromada 68 (Beran), Matoušek 68 (Pešek), Rabušic 75 (Abdulla Yusuf Helal), Fukala 90 (Mosquera) Crvena Zvezda (0) 0 Yellow card: Degenek 27, Falcinelli 49, Gobeljić 73, Gajić 77 Subs used: Nikolić 53 (Kanga), Gobeljić 71 (Rodić), Boakye 71 (Ivanić), Pankov 80 (Degenek), Eraković 81 (Ben Nabouhane) Referee: Mattias Gestranius .................................................................