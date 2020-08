UPDATE 29-UEFA Europa League Summaries

Aug 27 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 1st Qualifying Round ................................................................. Ordabasy (1) 1 Scorers: M. Mahlangu 31 Yellow card: Diakhate 37, João Paulo 47 Subs used: Simčević 46 (Khizhnichenko), Zhangylyshbay 76 (João Paulo), Mehanovič 84 (Dmitrenko) Botoşani (2) 2 Scorers: M. Holzmann 25, M. Dugandžić 33 Yellow card: Ofosu 10, Holzmann 43, Florescu 80, Mendoza 83, Pap 86 Subs used: Keyta 74 (Ofosu), Țigănașu 89 (Ashkovski), Roman 92 (Dugandžić) Referee: Rauf Cabbarov ................................................................. Kairat (2) 4 Scorers: G. Alykulov 12, Vágner Love 35, Vágner Love 70, D. Dedechko 90+4og Yellow card: Alykulov 72, Dugalic 74 Subs used: Abiken 59 (Wrzesiński), Usenov 74 (Alykulov), Eseola 79 (Aymbetov) Noah (1) 1 Scorers: K. Bor 8 Yellow card: Dedechko 22, Bor 92 Subs used: Simonyan 46 (Deobald), Saná Gomes 71 (Kovalenko), Hovhannisyan 72 (Azarov) Referee: Kristoffer Karlsson ................................................................. Ventspils (1) 2 Scorers: Lucas Villela 22, E. Kozlov 75pen Red card: Palavandishvili 94 Yellow card: Ulimbaševs 83, Ondong Mba 89 Subs used: Ulimbaševs 70 (Genaev), Ondong Mba 80 (Svarups) Dinamo-Auto (1) 1 Scorers: D. Rogac 15 Yellow card: Masalov 20, Mihaliov 21, Paireli 51, Dijinari 64 Subs used: Bulat 78 (Nağıyev) Referee: Eldorjan Hamiti ................................................................. Nõmme Kalju postponed Mura ................................................................. Teuta Durrës (1) 2 Scorers: B. Krasniqi 6, R. Hebaj 87 Yellow card: Arapi 34, Avdyli 50, Krasniqi 60, Vila 61 Subs used: Gruda 63 (Beqja), Hebaj 65 (Krasniqi), Beqja 92 (Avdyli) Beitar Jerusalem (0) 0 Yellow card: Diogo Verdasca 18, Biton 21, Kriaf 78 Subs used: Vlijter 46 (Rotman), Edri 70 (Atar), Magbo 76 (Biton) Referee: Nikolas Neokleous ................................................................. Borac Banja Luka (1) 1 Scorers: S. Vranješ 35 Yellow card: Brtan 25, Danilović 40, Ziljkić 62 Subs used: Vojinović 63 (Brtan), Radulović 72 (Lukić), Kajkut 79 (Dujaković) Sutjeska (0) 0 Yellow card: Adrović 50, Osmajić 62, Giljen 65, Raičević 93 Subs used: Raičević 10 (Kojašević), Marušić 67 (Dubljević), Marković 74 (Janković) Referee: Morten Krogh ................................................................. Dinamo Minsk (0) 0 Yellow card: Bakhar 39, Matveychik 66 Subs used: Kozlov 59 (Silas), Vergeychik 73 (Olekhnovich), Khvashchinskiy 79 (Shikavka) Piast Gliwice (1) 2 Scorers: P. Lipski 10, J. Świerczok 56 Yellow card: Sokołowski 83 Subs used: Żyro 55 (Parzyszek), Steczyk 72 (Gerard Badía), Milewski 82 (Vida) Referee: Lazar Lukić ................................................................. Lincoln Red Imps (1) 2 Scorers: L. Casciaro 36, M. Yahaya 90+5 Yellow card: Wiseman 51, Sergeant 61 Subs used: Casciaro 73 (Anthony Hernandez), Coombes 78 (Casciaro), Same 85 (Kike Gómez) UT Pétange (0) 0 Yellow card: Kodjia 57, Rodrigues da Cruz 84 Subs used: Gashi 55 (Duriatti), Nanizayamo 63 (Maah), Rodrigues da Cruz 75 (Schneider) Referee: Helgi Mikael Jónasson ................................................................. Bodø / Glimt (2) 6 Scorers: P. Zinckernagel 27, P. Zinckernagel 36, J. Hauge 52, J. Hauge 59pen, V. Boniface 79, S. Tounekti 81 Subs used: Sveen 59 (Lode), Foosnæs 62 (Bjørkan), Tounekti 77 (Zinckernagel) Kauno Žalgiris (0) 1 Scorers: P. Otele 78 Yellow card: Dapkus 58 Subs used: Otele 61 (David), Ņešplaukis 73 (Pilibaitis), Anisas 82 (Urbys) Referee: Oskari Hämäläinen ................................................................. Neftçi (0) 2 Scorers: S. Bougrine 66, A. Krivotsyuk 88 Yellow card: Krivotsyuk 42, Kane 49 Subs used: Abbasov 90 (Joseph-Monrose), Stanković 92 (Thallyson) Shkupi (0) 1 Scorers: D. Darboe 90+3 Yellow card: О. Goudiaby 40, Iseni 46, О. Goudiaby 70 (2nd) Subs used: Álvarez 65 (Iseni), Jusufi 73 (Ademi) Referee: Aleksandrs Golubevs ................................................................. Apollon (2) 5 Scorers: B. Dabo 3, B. Dabo 32, N. Diguiny 59, B. Dabo 76, G. Gianniotas 86 Yellow card: Szalai 52 Subs used: Diego Aguirre 64 (Đ. Denić), Marković 64 (Diguiny), Psychas 75 (Matei) Saburtalo (0) 1 Scorers: G. Guliashvili 69 Red card: Tchitchinadze 81 Yellow card: Margvelashvili 29, Boumal 37, Tera 39 Subs used: Guliashvili 63 (Lumu), Tchitchinadze 66 (Tera), Gocholeishvili 78 (Boumal) Referee: Adrien Jaccottet ................................................................. Sumqayıt (0) 0 Yellow card: Məmmədov 12, Mütəllimov 34, Hüseynov 55, Abdullazadə 85, Mütəllimov 89 (2nd) Subs used: Hemati 62 (Əhmədov), Abdullazadə 63 (Nəcəfov), Abdullazadə 73 (Məmmədov) Shkendija (0) 2 Scorers: B. Ibraimi 56pen, L. Doriev 89pen Subs used: Zejnullai 77 (Imeri), Es Sahhal 93 (Doriev), Neziri 95 (Murati) Referee: Arman Ismuratov ................................................................. Alashkert (0) 0 Yellow card: Gome 45, Grigoryan 54, Glišić 78, Thiago Galvão 79 Subs used: Camara 61 (Perdigão), Papikyan 67 (Tiago Cametá), Tankov 80 (Grigoryan) Renova (0) 1 Scorers: N. Mishkovski 58 Yellow card: Selmani 41, Shefiti 61, Sadiki 78 Subs used: Stojchevski 63 (Selmani), Jasharovski 71 (Ramadani), Veliu 86 (Gafuri) Referee: Nick Walsh ................................................................. Fehérvár (1) 5 Scorers: N. Nikolić 37pen Yellow card: Nikolić 68 Subs used: Hodžić 74 (Nikolić), Pátkai 75 (Alef), Nikolov 101 (Evandro), Géresi 109 (Petryak) Bohemians (1) 3 Scorers: K. Ward 22 Yellow card: Lyons 18, Grant 68, Finnerty 71, Buckley 85 Subs used: Finnerty 71 (Cornwall), Levingston 79 (Lunney), Devoy 83 (Ward), Mandroiu 109 (Buckley) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 4-2 Referee: Timotheos Christofi Fehérvár win 5-3 on penalties ................................................................. Olimpija (0) 2 Scorers: M. Fink 88, R. Bosić 106 Yellow card: Andrejašič 24, Korun 40 Subs used: Fink 46 (Andrejašič), Blagaić 58 (Bagarić), Jucie Lupeta 71 (Vukušić), Pavlovič 90 (Lyaskov) Víkingur Reykjavík (1) 1 Scorers: O. Karlsson 27 Red card: Ottesen 5 Yellow card: Á. Hlynsson 68, Jónsson 104 Subs used: Andrason 60 (Magnússon), Þórðarson 60 (Hansen), Snorrason 96 (Atlason), Guðjónsson 110 (Þórðarson) At full time: 1-1 After extra time: 2-1 Referee: Walter Altmann ................................................................. Rosenborg (4) 4 Scorers: T. Børven 3, T. Reginiussen 17, E. Hovland 24, T. Børven 29 Yellow card: Zachariassen 30, Åsen 48, Holse 90 Subs used: Brattbakk 61 (Tagseth), Kamanzi 80 (Hedenstad) Breidablik (0) 2 Scorers: V. Einarsson 60, T. Mikkelsen 90+1pen Yellow card: Sigurðason 25, Willumsson 57 Subs used: Sigurjónsson 39 (Yeoman), Steindórsson 70 (Sigurðason), Margeirsson 78 (Þorkelsson) Referee: Matthew De Gabriele ................................................................. CSKA Sofia (0) 2 Scorers: A. Ahmedov 75, A. Sowe 90+1 Yellow card: Mattheij 46, Mazikou 73, Sankharé 88 Subs used: Yomov 57 (Carey), Sankharé 65 (Beltrame), Ahmedov 71 (Youga) Sirens (0) 1 Scorers: Maxuell 69 Yellow card: Scicluna 43 Subs used: Walker 30 (Romeu), Mifsud 79 (Wellington Petinha), Grech 82 (Agius) Referee: Krzysztof Jakubik ................................................................. AGF (3) 5 Scorers: F. Tingager 21, P. Mortensen 29, P. Mortensen 45+2pen, P. Olsen 90+1, S. Tengstedt 90+2 Yellow card: Højer 44, Links 56 Subs used: Tengstedt 70 (Thorsteinsson), Jevtović 78 (Links), Hvidt 86 (Blume) Honka (1) 2 Scorers: Borjas Martín 35, Lucas Kaufmann 64 Subs used: Kandji 69 (Aalto), Sejdiu 79 (Borjas Martín) Referee: Ioannis Papadopoulos ................................................................. Keşlə (0) 4 Yellow card: Klyots 27, Ş. Əliyev 71, Ş. Əliyev 112 (2nd) Subs used: Silvio 64 (Alexander Christovao), İmamverdiyev 81 (Artur), Axundov 119 (İsgəndərli) Laçi (0) 5 Yellow card: Lucas Ramos 37, Lucas Ramos 72 (2nd), Selmani 102 Subs used: Rapo 99 (Deliu), Rapo 105 (Xhixha), Mazrekaj 122 (Teco) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 4-5 Referee: Giorgi Kikacheishvili Laçi win 5-4 on penalties ................................................................. Lokomotivi Tbilisi (0) 2 Scorers: I. Sikharulidze 57, I. Oulad Omar 61 Yellow card: Ubilava 12 Subs used: Dzebniauri 69 (Oulad Omar), Andronikashvili 77 (Sandokhadze), Tchanturia 80 (Samurkasovi) Universitatea Craiova (0) 1 Scorers: Ș. Baiaram 90+4 Yellow card: Vătăjelu 38, Koljić 48, Acka 54, Constantin 62, Screciu 69 Subs used: Mihăilă 61 (Bărbuț), Screciu 67 (Mateiu), Ș. Baiaram 77 (Nistor) Referee: Miloš Djordjić ................................................................. Maccabi Haifa postponed Željezničar ................................................................. Gjilani (0) 0 Yellow card: Hajdari 6, Useini 50, Rapa 54, Aziz Keita 112 Subs used: Frashëri 72 (Rapa), Kuč 77 (Useini), Jonuzi 96 (Hila), Prekazi 105 (Jackson) APOEL (0) 2 Scorers: G. Efrem 102, D. Ndongala 116 Yellow card: De Vincenti 32, Mihajlovic 75, Merkis 100 Subs used: Sahar 67 (Zahid), Ndongala 79 (Klonaridis), Efrem 90 (Moussa Al Tamari), Shelis 117 (Jensen) At full time: 0-0 After extra time: 0-2 Referee: Igal Frid ................................................................. Žalgiris (2) 2 Scorers: A. Kaluđerović 9, L. Antal 32 Yellow card: Kuklys 77 Subs used: Kuklys 68 (Kamenar), Ennin 81 (Antal), Kyeremeh 91 (Vidémont) Paide (0) 0 Yellow card: Mošnikov 64, Bruno Caprioli 71 Subs used: Bruno Caprioli 46 (Sinilaid), Lubega 63 (Luts), Owusu 76 (Frolov) Referee: Petri Viljanen ................................................................. Malmö FF (2) 2 Scorers: J. Berget 1, S. Rieks 44 Yellow card: Larsson 18, Rakip 31 Subs used: Sarr 67 (Berget), Traustason 75 (Rakip) Cracovia Kraków (0) 0 Yellow card: Hanca 14, Dimun 77 Subs used: Dimun 46 (Rivaldinho), Ferraresso 58 (Sipľak), Vestenický 80 (Álvarez) Referee: Urs Schnyder ................................................................. Vaduz (0) 0 Yellow card: Wieser 55, Coulibaly 89 Subs used: Hug 67 (Santin), Milinceanu 67 (Lüchinger), Di Giusto 75 (Dorn) Hibernians (1) 2 Scorers: J. Degabriele 34, J. Degabriele 56 Red card: Kristensen 64 Yellow card: Grech 40, Kristensen 42, Shodiya 51, Cremona 85 Subs used: Winchester 63 (Wilkson), Uzeh 70 (Attard), Tabone 75 (Shodiya) Referee: Luis Miguel Do Nascimento Teixeira ................................................................. Hammarby (2) 3 Scorers: A. Khalili 14, D. Bojanic 32, Paulinho 84 Yellow card: Rodić 89 Subs used: Jóhannsson 55 (Tankovic), Kačaniklić 77 (Khalili), Rodić 80 (Jeahze) Puskás (0) 0 Yellow card: Kiss 30, Nagy 32, Latifi 48 Subs used: Komáromi 61 (Latifi), Corbu 69 (Weslen Júnior), Kalmár 81 (Kiss) Referee: Mario Zebec ................................................................. FH (0) 0 Yellow card: Jonsson 68, Þórisson 85 Subs used: Jónsson 58 (Ó. Finsen), Guðnason 71 (Hafsteinsson), Sigurðsson 82 (Sverrisson) DAC (1) 2 Scorers: A. Balić 23, E. Ramírez 76 Yellow card: Schafer 29 Subs used: Fábry 71 (Divković) Referee: Jason Barcelo ................................................................. The New Saints (0) 3 Scorers: L. Robles 56, L. Smith 100, A. Cieślewicz 108pen Yellow card: Brobbel 22, Astles 32, Harrington 73, Redmond 76, Smith 101 Subs used: Harrington 48 (Spender), Smith 81 (Brobbel), Cieślewicz 87 (Robles), Routledge 104 (Redmond) Žilina (0) 1 Scorers: P. Myslovič 77pen Yellow card: Minárik 46, Sluka 54, Gono 95, Sluka 108 (2nd) Subs used: Kurminowski 85 (Paur), Bichakhchyan 93 (Bernát), Rusnák 101 (Iľko), Kaprálik 118 (Ďuriš) At full time: 1-1 After extra time: 3-1 Referee: Manfredas Lukjančukas ................................................................. Shakhtyor (0) 1 Red card: Bodul 28 Yellow card: Szöke 88, Sachivko 112 Subs used: Yaxshiboev 46 (Arkhipov), Balanovich 46 (Ivanović), Szöke 68 (Kendysh), Sotnikov 105 (Begunov) Sfîntul Gheorghe (0) 4 Yellow card: Slivca 55, Mochulyak 72, Mandricenco 90, Railean 121, Railean 121 (2nd) Subs used: Iurcu 79 (Mochulyak), Plămădeală 84 (Sagna), Suvorov 91 (Mandricenco) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 1-4 Referee: Dragan Petrović Sfîntul Gheorghe win 4-1 on penalties ................................................................. Hapoel Be'er Sheva (2) 3 Scorers: Josué 9, M. Kobakhidze 21og, Josué 61 Yellow card: Sallalich 87, Tzedek 90 Subs used: Yosefi 62 (Kabha), Varenne 75 (Shviro), Taha 79 (Miguel Vitor) Dinamo Batumi (0) 0 Yellow card: Manjgaladze 26 Subs used: Chaladze 45 (Navalovski), Reynaldo 64 (Nikabadze), Gaprindashvili 79 (Manjgaladze) Referee: Aleksandrs Anufrijevs ................................................................. Valletta (0) 0 Yellow card: Peña 66, Malano 81 Subs used: Nwoko 46 (Alba), Taylon 60 (Piciollo), Marukawa 68 (Dimech) Bala Town (1) 1 Scorers: C. Venables 38 Yellow card: Ramsey 53, Kay 61, Jones 88, Molyneux 88 Subs used: Smith 69 (Leslie), Jones 79 (Raul Correia) Referee: Luca Barbeno ................................................................. B36 (0) 4 Scorers: S. Pingel 72, S. Pingel 76, R. Samuelsen 106, H. Agnarsson 112 Yellow card: Mellemgaard 18, Nielsen 42, Jacobsen 77, Nattestad 89, Á. Frederiksberg 98, Johansen 104 Subs used: Agnarsson 60 (Radosavljevic), Johansen 69 (Nielsen), Samuelsen 91 (Jacobsen), Petersen 115 (Johansen) FCI Levadia (0) 3 Scorers: K. Õigus 52, T. Elhi 79, E. Kouadio 101 Yellow card: Komlov 60, Kouadio 83, Lepistu 108, Elhi 120 Subs used: Lipp 105 (Komlov), Peetson 115 (Roosnupp) At full time: 2-2 After extra time: 4-3 Referee: Don Robertson ................................................................. Petrocub (0) 0 Yellow card: Rozgoniuc 47, Rozgoniuc 54 (2nd) Subs used: Bejan 53 (Taras), Damaşcan 68 (Ambros), Bogaciuc 68 (Ţurcan) Bačka Topola (1) 2 Scorers: S. Tomanović 16, N. Lukić 55pen Red card: Varga 31 Yellow card: Banjac 75 Subs used: Petrović 44 (Silađi), Banjac 74 (Duronjić), Đurić 91 (Đ. Zec) Referee: Luca Barbeno ................................................................. Zrinjski (2) 3 Scorers: N. Bilbija 37, M. Filipović 40, J. Ivančić 79 Yellow card: Jakovljević 14, Stojkić 22, Bašić 85 Subs used: Ivančić 64 (Mašić), Bašić 75 (Filipović), Govedarica 82 (Todorović) Differdange 03 (0) 0 Yellow card: Balde 25, Lempereur 51, Almeida 65 Subs used: Komano 46 (Balde), Gobitaka 80 (Leite Pereira), Garlito y Romo 84 (Almeida) Referee: Aristotelis Diamantopoulos ................................................................. Iskra (0) 0 Yellow card: Drinčić 47, Malešević 50, Jovanović 58 Subs used: Rogošić 73 (Petrović), Milić 78 (Adžović), Đurišić 82 (Boričić) Lokomotiv Plovdiv (0) 1 Scorers: D. Iliev 75pen Subs used: Ilic 65 (Lucas Salinas), Minchev 73 (Aralica), Nikolaev 90 (Umarbaev) Referee: Gergő Bogár ................................................................. Kukësi (0) 2 Scorers: P. Eze 56pen, G. Cooper 85 Yellow card: Telushi 11, Musolli 39 Subs used: Gashi 46 (Gavazaj), Gavazaj 65 (Limaj), Cooper 66 (Eze) Slavia Sofia (0) 1 Scorers: K. Krastev 81 Yellow card: Popadiyn 18, Stoev 73 Subs used: Dimitrov 62 (Rangelov), Bengyuzov 73 (Valchev), Stoyanov 87 (Stoev) Referee: Arda Kardeşler ................................................................. Servette (0) 3 Scorers: M. Stevanović 54, A. Mendy 77, A. Antunes 86 Yellow card: Taşar 21, Rouiller 28 Subs used: Antunes 69 (Taşar), Cespedes 76 (Imeri), Maccoppi 87 (Cognat) Ružomberok (0) 0 Yellow card: Zsigmund 34, Múdry 65, Maslo 78 Subs used: Ďungel 60 (Takáč), Brenkus 65 (Múdry), Bobček 70 (Almási) Referee: Viktor Kopievskiy ................................................................. FCSB (1) 3 Scorers: D. Olaru 34, F. Tănase 65pen, A. Buziuc 83 Yellow card: Cristea 43 Subs used: Buziuc 46 (Buș), Moruțan 78 (Man), Vînă 86 (Tănase) Shirak (0) 0 Yellow card: Margaryan 22, Mkoyan 65 Subs used: Udo 69 (Manoyan), Avo 74 (Aslanyan), Gevorkyan 74 (Nenadović) Referee: Admir Ņehović ................................................................. Maribor in play Coleraine ................................................................. Aberdeen in play NSÍ ................................................................. Motherwell in play Glentoran ................................................................. Lech Poznań in play Valmiera / BSS ................................................................. Honvéd in play Inter Turku ................................................................. Partizan in play Rīgas FS ................................................................. Shamrock Rovers in play Ilves .................................................................