UPDATE 3-AFC Champions League Summaries

Sep 15 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Tuesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Al Ain (2) 3 Scorers: K. Laba 5, B. Islamkhan 38, Boualem Khoukhi 67og Yellow card: Wilson Eduardo 28, Mohammed Abdulrahman 56, Mohammed Ali Shaker 58 Subs used: Yahya Nader 62 (Islamkhan), Ismael Ahmed 80 (Wilson Eduardo), Rayan Yaslam 90 (Caio), Jamal Maroof 90 (Mohammed Abdulrahman) Al Sadd (1) 3 Scorers: Akram Afif 35, Santi Cazorla 55, B. Bounedjah 60 Yellow card: Bounedjah 57 Subs used: Youssef Abdel Razaq Youssef 74 (Hassan Al Heidos), Mohammed Al Bayati 80 (Nam Tae-Hee), Rodrigo Barbosa Tabata 93 (Akram Afif) Referee: Hettikankanamge Chrishantha Dilan Perera ................................................................. Al Duhail (1) 2 Scorers: Almoez Ali 41, R. Rezaeian 51 Yellow card: Almoez Ali 95 Subs used: Ismaeel Mohammad 76 (Ali Hassan Afif), Khaled Mohammed 84 (Dudu), Mohammed Emad Aiash 92 (Abdullah Abdulsalam) Sharjah (0) 1 Scorers: Igor Coronado 58pen Yellow card: Shukurov 28, Mohammed Abdulbasit 50, Welliton 53 Subs used: Khaled Ba Wazir 63 (Mohammed Abdulbasit), Saif Rashid 81 (Igor Coronado), Salem Saleh 86 (Majed Suroor) Referee: Muhammad Taqi Aljaafari bin Jahari ................................................................. Sepahan (0) 0 Subs used: Karimi 65 (Mosalman), Mirzaei 65 (Kiros), Navidkia 74 (Rafiei), Torkaman 85 (Mohebi), Shahbazzadeh 85 (Muhsen Al Ghassani) Al Nassr (1) 2 Scorers: A. Hamdallah 29, A. Hamdallah 48 Subs used: Mukhtar Ali 70 (Abdulfattah Asiri), Abdulaziz Al Dawsari 82 (Martínez), Firas Albirakan 82 (Khalid Al Ghannam), Abdulfattah Mohamed Adam 89 (Hamdallah), Abdulrahman Aldawsari 89 (Abdulmajeed Al Sulaiheem) Referee: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh ................................................................. Persepolis (0) 1 Scorers: S. Khalilzadeh 83 Yellow card: Nemati 27, Nourollahi 41 Subs used: Ramezani 78 (Alekasir), Alishah 82 (Bashar Rasan) Al Taawon (0) 0 Yellow card: Ryan Al Mousa 85 Subs used: Abdullah Al-Joui 77 (Fahad Ayidh Al Rashidi), Mansour Almuwallad 88 (Ryan Al Mousa), Rabeaa Sefiani 92 (Sultan Madash) Referee: Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf ................................................................. Thursday, September 17 fixtures (GMT) Al Shorta v Al Ahli (1500) Shahr Khodrou v Shabab Al Ahli (1500) Esteghlal v Al Wahda (1800)-cancelled Pakhtakor v Al Hilal (1800) Friday, September 18 fixtures (GMT) Al Sadd v Al Ain (1500) Sharjah v Al Duhail (1500) Al Nassr v Sepahan (1800) Al Taawon v Persepolis (1800) Sunday, September 20 fixtures (GMT) Al Ahli v Al Wahda (1500)-cancelled Shahr Khodrou v Al Hilal (1500) Shabab Al Ahli v Pakhtakor (1800) Esteghlal v Al Shorta (1800)