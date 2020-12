UPDATE 3-AFC Champions League Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Sunday (start times are GMT) 8th Finals ................................................................. Beijing Guoan (0) 1 Scorers: Alan 59 Yellow card: Alan 40, Li Lei 44, Zhang Yuning 84 Subs used: Zhang Yuning 67 (Alan), Lü Peng 91 (Jonathan Viera) Tokyo (0) 0 Yellow card: Joan Oumari 42 Subs used: Adailton 68 (Nagai), Takahagi 69 (Higashi), Konno 80 (Leandro), Nakamura 80 (Nakamura), Uchida 86 (Ogawa) Referee: Alireza Faghani ................................................................. Ulsan (0) 3 Scorers: B. Johnsen 65, Won Du-jae 77, B. Johnsen 86 Yellow card: Sin Jin-Ho 56, Won Du-jae 74 Subs used: Johnsen 46 (Koh Myong-Jin), Kim Tae-Hwan 46 (Seol Young-Woo), Won Du-jae 72 (Lee Chung-Yong), Lee Keun-Ho 79 (Junior Negao), Jeong Dong-Ho 83 (Kim In-Sung) Melbourne Victory (0) 0 Yellow card: Butterfield 30, Anderson 59 Subs used: Nishikawa 15 (Traoré), Lauton 46 (Kamsoba), Ryan 66 (Ansell), Lawrie-Lattanzio 66 (Folami), Kirdar 72 (Butterfield) Referee: Turki Al Khudair ................................................................. Monday, December 7 fixtures (GMT) Vissel Kobe v Shanghai SIPG (1000) Yokohama F. Marinos v Suwon Bluewings (1400) Thursday, December 10 fixtures (GMT) v (1000) v (1400)