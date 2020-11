UPDATE 3-AFC Champions League Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Saturday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Seoul (0) 1 Scorers: Park Chu-Young 66pen Yellow card: Kim Won-Sik 36, Osmar 53, Lee In-Gyu 92 Subs used: Han Seung-Gyu 53 (Jung Han-Min), Kim Jin-Sung 63 (Han Chan-Hee), Lee In-Gyu 85 (Cho Young-Wook), Yun Ju-Tae 85 (Park Chu-Young) Beijing Guoan (1) 2 Scorers: Fernando 8, Alan 60 Subs used: Wang Ziming 68 (Zhang Yuning), Li Ke 68 (Alan), Jonathan Viera 82 (Fernando), Jin Taiyan 93 (Wang Gang) Referee: Turki Al Khudair ................................................................. Ulsan (2) 3 Scorers: Yoon Bit-Garam 19, Yoon Bit-Garam 41, Kim Ki-Hee 63 Subs used: Kim Sung-Joon 61 (Lee Sang-Heon), Lee Keun-Ho 61 (Lee Chung-Yong), Seol Young-Woo 79 (Jeong Dong-Ho), Koh Myong-Jin 79 (Yoon Bit-Garam), Park Joo-Ho 86 (Davidson) Shanghai Shenhua (0) 1 Scorers: Zhu Jianrong 89 Yellow card: Jiang Shenglong 22, Wen Jiabao 45 Subs used: Yu Hanchao 46 (Zhou Junchen), Sun Shilin 46 (Liu Ruofan), Wang Wei 66 (Zhu Baojie), Zhu Jianrong 66 (Bi Jinhao), Feng Xiaoting 77 (Fulangxisi Aidi) Referee: Khamis Al Marri ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (GMT) Suwon Bluewings v Guangzhou Evergrande (1000) Jeonbuk Motors v Shanghai SIPG (1300) Tuesday, November 24 fixtures (GMT) Tokyo v Shanghai Shenhua (1000) Beijing Guoan v Melbourne Victory (1000) Seoul v Chiangrai United (1300) Perth Glory v Ulsan (1300) Wednesday, November 25 fixtures (GMT) Jeonbuk Motors v Sydney (1000) Guangzhou Evergrande v Vissel Kobe (1000) Shanghai SIPG v Yokohama F. Marinos (1300) Suwon Bluewings v Johor Darul Ta'zim (1300)-cancelled