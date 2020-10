Oct 12 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of between South Australia and Western Australia on Monday at Adelaide, Australia Western Australia lead South Australia by 362 runs with 8 wickets remaining Western Australia 1st innings Cameron Bancroft b Lloyd Pope 46 Sam Whiteman c Travis Head b Lloyd Pope 65 Shaun Marsh c Travis Head b Lloyd Pope 31 Cameron Green lbw Lloyd Pope 56 Ashton Turner c Harry Nielsen b Lloyd Pope 4 Ashton Agar Not Out 114 Josh Inglis Not Out 153 Extras 0b 7lb 5nb 0pen 0w 12 Total (129.0 overs) 481 decl Fall of Wickets : 1-106 Bancroft, 2-115 Whiteman, 3-188 Marsh, 4-202 Turner, 5-215 Green Did Not Bat : Paris, Kelly, Gannon, Morris Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 26 11 55 0 2.12 Nick Winter 28 6 85 0 3.04 1nb Wes Agar 28 3 93 0 3.32 3nb Lloyd Pope 27 0 164 5 6.07 Liam Scott 16 3 51 0 3.19 1nb Travis Head 4 0 26 0 6.50 .............................................................. South Australia 1st innings Henry Hunt c Ashton Turner b Cameron Gannon 57 Jake Weatherald c Josh Inglis b Cameron Gannon 105 Brad Davis c Lance Morris b Cameron Gannon 57 Travis Head c Cameron Green b Ashton Agar 31 Tom Cooper c Lance Morris b Matthew Kelly 5 Harry Nielsen b Ashton Agar 10 Liam Scott Not Out 23 Nick Winter c Josh Inglis b Ashton Agar 5 Chadd Sayers b Ashton Agar 7 Wes Agar c&b Ashton Agar 4 Lloyd Pope c Josh Inglis b Joel Paris 0 Extras 0b 1lb 8nb 0pen 1w 10 Total (114.0 overs) 314 all out Fall of Wickets : 1-125 Hunt, 2-180 Weatherald, 3-230 Head, 4-247 Cooper, 5-269 Nielsen, 6-275 Davis, 7-289 Winter, 8-305 Sayers, 9-311 Agar, 10-314 Pope Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Joel Paris 24 7 60 1 2.50 1w 1nb Matthew Kelly 16 6 36 1 2.25 Cameron Gannon 24 7 65 3 2.71 1nb Ashton Agar 33 8 103 5 3.12 Lance Morris 17 6 49 0 2.88 6nb ....................................................... Western Australia 2nd innings Cameron Bancroft c Tom Cooper b Chadd Sayers 71 Sam Whiteman c Harry Nielsen b Chadd Sayers 18 Shaun Marsh Not Out 102 Extras 1b 2lb 1nb 0pen 0w 4 Total (42.1 overs) 195-2 Fall of Wickets : 1-31 Whiteman, 2-195 Bancroft To Bat : Green, Turner, Agar, Inglis, Paris, Kelly, Gannon, Morris Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 9.1 1 44 2 4.80 Nick Winter 11 1 47 0 4.27 Wes Agar 5 2 19 0 3.80 1nb Lloyd Pope 6 0 37 0 6.17 Liam Scott 7 1 22 0 3.14 Travis Head 4 0 23 0 5.75 ............................ Umpire Michael Graham-Smith Umpire Donovan Koch