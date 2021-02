Feb 19 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of tasmania vs queensland between Tasmania and Queensland on Thursday at Hobart, Australia Queensland need 272 runs to win Tasmania 1st innings Charlie Wakim b Mark Steketee 4 Jordan Silk lbw Xavier Bartlett 20 Mac Wright c Joe Burns b Jack Wildermuth 22 Caleb Jewell b Brendan Doggett 140 Jake Doran c Jimmy Peirson b Brendan Doggett 14 Tim Paine c&b Matthew Kuhnemann 20 Beau Webster lbw Brendan Doggett 27 Jarrod Freeman c Brendan Doggett b Xavier Bartlett 24 Nathan Ellis lbw Jack Wildermuth 21 Jackson Bird c Marnus Labuschagne b Brendan Doggett 19 Gabe Bell Not Out 4 Extras 0b 7lb 10nb 0pen 0w 17 Total (101.1 overs) 332 all out Fall of Wickets : 1-4 Wakim, 2-39 Wright, 3-77 Silk, 4-124 Doran, 5-177 Paine, 6-226 Webster, 7-270 Freeman, 8-308 Ellis, 9-308 Jewell, 10-332 Bird Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mark Steketee 20 3 63 1 3.15 8nb Xavier Bartlett 18 4 68 2 3.78 1nb Jack Wildermuth 21 7 62 2 2.95 1nb Brendan Doggett 23.1 3 88 4 3.80 Matthew Kuhnemann 18 6 41 1 2.28 Marnus Labuschagne 1 0 3 0 3.00 ................................................................ Queensland 1st innings Bryce Street c Tim Paine b Gabe Bell 2 Joe Burns c Jake Doran b Beau Webster 171 Marnus Labuschagne lbw Nathan Ellis 49 Usman Khawaja c Tim Paine b Beau Webster 3 Matthew Renshaw c Tim Paine b Beau Webster 1 Jimmy Peirson c Tim Paine b Jackson Bird 1 Jack Wildermuth lbw Beau Webster 0 Mark Steketee lbw Nathan Ellis 0 Xavier Bartlett c Jake Doran b Jarrod Freeman 25 Matthew Kuhnemann c Beau Webster b Jarrod Freeman 3 Brendan Doggett Not Out 4 Extras 0b 9lb 4nb 0pen 3w 16 Total (77.4 overs) 275 all out Fall of Wickets : 1-9 Street, 2-124 Labuschagne, 3-131 Khawaja, 4-147 Renshaw, 5-152 Peirson, 6-153 Wildermuth, 7-161 Steketee, 8-224 Bartlett, 9-251 Kuhnemann, 10-275 Burns Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 17 2 65 1 3.82 Gabe Bell 16 5 52 1 3.25 2w Nathan Ellis 16 0 69 2 4.31 4nb Beau Webster 15.4 3 50 4 3.19 1w Jarrod Freeman 13 2 30 2 2.31 ................................................................ Tasmania 2nd innings Jordan Silk c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 51 Charlie Wakim c Jimmy Peirson b Jack Wildermuth 21 Mac Wright c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 10 Caleb Jewell c Xavier Bartlett b Jack Wildermuth 14 Jake Doran c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 55 Tim Paine lbw Xavier Bartlett 9 Beau Webster c Bryce Street b Brendan Doggett 15 Jarrod Freeman c Bryce Street b Mark Steketee 38 Nathan Ellis b Mark Steketee 23 Jackson Bird c Joe Burns b Mark Steketee 3 Extras 1b 4lb 4nb 0pen 4w 13 Total (76.4 overs) 252 all out Fall of Wickets : 1-47 Wakim, 2-87 Silk, 3-88 Wright, 4-116 Jewell, 5-134 Paine, 6-170 Webster, 7-209 Doran, 8-242 Freeman, 9-252 Bird, 10-252 Ellis Did Not Bat : Bell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mark Steketee 14.4 2 59 3 4.02 2nb Xavier Bartlett 19 5 59 4 3.11 Jack Wildermuth 12.1 2 31 2 2.55 1w 2nb Brendan Doggett 17 2 64 1 3.76 3w Matthew Kuhnemann 14 3 34 0 2.43 ...................................... Queensland 2nd innings Bryce Street Not Out 21 Joe Burns Not Out 13 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 0w 4 Total (18.0 overs) 38-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 7 3 9 0 1.29 Gabe Bell 4 0 13 0 3.25 Nathan Ellis 4 0 12 0 3.00 2nb Beau Webster 3 1 2 0 0.67 ...................... Umpire Darren Close Umpire Bruce Oxenford Video David Johnston