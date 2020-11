Nov 1 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of between South Australia and Victoria on Sunday at Adelaide, Australia South Australia trail Victoria by 192 runs with 8 wickets remaining South Australia 1st innings Conor McInerney c Scott Boland b Mitchell Perry 12 Henry Hunt lbw Jon Holland 50 Brad Davis c Seb Gotch b Scott Boland 0 Travis Head c Seb Gotch b Will Sutherland 9 Callum Ferguson c Seb Gotch b Will Sutherland 0 Harry Nielsen c Matt Short b Scott Boland 40 Liam Scott c Peter Handscomb b Zak Evans 16 Chadd Sayers c Will Sutherland b Jon Holland 0 Daniel Worrall b Will Sutherland 22 Wes Agar c Seb Gotch b Mitchell Perry 41 Lloyd Pope Not Out 5 Extras 0b 3lb 2nb 0pen 0w 5 Total (80.0 overs) 200 all out Fall of Wickets : 1-25 McInerney, 2-28 Davis, 3-56 Head, 4-56 Ferguson, 5-76 Hunt, 6-109 Scott, 7-116 Sayers, 8-145 Worrall, 9-166 Nielsen, 10-200 Agar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Scott Boland 19 5 52 2 2.74 Mitchell Perry 11 7 35 2 3.18 Will Sutherland 16 8 26 3 1.62 Zak Evans 10 3 31 1 3.10 2nb Jon Holland 21 7 46 2 2.19 Matt Short 3 1 7 0 2.33 ..................................................... Victoria 1st innings Will Pucovski Not Out 255 Marcus Harris c Harry Nielsen b Wes Agar 239 Peter Handscomb b Daniel Worrall 33 Nic Maddinson b Travis Head 22 Extras 1b 4lb 7nb 0pen 3w 15 Total (139.1 overs) 564 decl Fall of Wickets : 1-486 Harris, 2-539 Handscomb, 3-564 Maddinson Did Not Bat : Short, Gotch, Sutherland, Boland, Perry, Evans, Holland Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 30 8 89 0 2.97 1nb Daniel Worrall 27 3 119 1 4.41 1w Wes Agar 28 5 113 1 4.04 1w 4nb Liam Scott 18 3 80 0 4.44 2nb Lloyd Pope 25 0 101 0 4.04 1w Travis Head 10.1 0 53 1 5.21 Conor McInerney 1 0 4 0 4.00 .................................................. South Australia 2nd innings Conor McInerney b Scott Boland 2 Henry Hunt Not Out 55 Brad Davis c Seb Gotch b Scott Boland 4 Travis Head Not Out 104 Extras 0b 1lb 5nb 0pen 1w 7 Total (64.0 overs) 172-2 Fall of Wickets : 1-6 McInerney, 2-10 Davis To Bat : Ferguson, Nielsen, Scott, Sayers, Worrall, Agar, Pope Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Scott Boland 11 2 31 2 2.82 Mitchell Perry 10 4 26 0 2.60 4nb Will Sutherland 11 5 29 0 2.64 Zak Evans 8 0 47 0 5.88 1w 1nb Jon Holland 13 3 28 0 2.15 Matt Short 11 4 10 0 0.91 ............................ Umpire Rodney Tucker Umpire Shawn Craig Match Referee Simon Fry