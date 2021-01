UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Wednesday (start times are CET) Schalke 04 (0) 1 Scorers: M. Hoppe 57 Yellow card: Stambouli 49, Boujellab 89 Subs used: Omar Mascarell 71 (Nastasić), Boujellab 72 (Raman), Oczipka 72 (Kolašinac) Köln (1) 2 Scorers: R. Czichos 31, J. Thielmann 90+3 Yellow card: Horn 89 Subs used: Katterbach 46 (Czichos), Rexhbecaj 72 (Ehizibue), Özcan 81 (Hector), Arokodare 88 (Drexler), Thielmann 88 (Duda) Referee: Daniel Siebert ................................................................. RB Leipzig (0) 1 Scorers: E. Forsberg 70 Yellow card: Angeliño 65 Subs used: Forsberg 60 (Kampl), Adams 77 (Mukiele), Poulsen 87 (Daniel Olmo), Haidara 87 (Nkunku) Union Berlin (0) 0 Yellow card: Gießelmann 89 Subs used: Dajaku 60 (Awoniyi), Bülter 60 (Teuchert), Gentner 76 (Hübner), Endo 81 (Griesbeck), Gießelmann 81 (Lenz) Referee: Markus Schmidt ................................................................. Freiburg in play Eintracht Frankfurt ................................................................. Augsburg in play Bayern München ................................................................. Arminia Bielefeld (1) 3 Scorers: F. Klos 27, M. Kempf 47og, R. Doan 86 Yellow card: Yabo 60 Subs used: Gebauer 62 (Yabo), Schipplock 62 (Córdova), Seufert 81 (Klos), Soukou 89 (Doan), van der Hoorn 89 (Hartel) Stuttgart (0) 0 Subs used: Massimo 57 (Coulibaly), Klement 57 (Stenzel), Didavi 64 (Förster), Churlinov 64 (Sosa) Referee: Robert Hartmann ................................................................. Friday, January 22 fixtures (CET/GMT) Borussia M'gladbach v Borussia Dortmund (2030/1930) Saturday, January 23 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Wolfsburg (1530/1430) Freiburg v Stuttgart (1530/1430) Mainz 05 v RB Leipzig (1530/1430) Augsburg v Union Berlin (1530/1430) Arminia Bielefeld v Eintracht Frankfurt (1530/1430) Hertha BSC v Werder Bremen (1830/1730) Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Bayern München (1530/1430) Hoffenheim v Köln (1800/1700)