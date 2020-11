UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayern München (0) 1 Scorers: K. Coman 62 Yellow card: Pavard 15 Subs used: Goretzka 19 (Hernández), Sané 63 (Douglas Costa), Gnabry 63 (Coman), Choupo-Moting 63 (Musiala) Werder Bremen (1) 1 Scorers: M. Eggestein 45 Yellow card: Bittencourt 32, Augustinsson 43, Pavlenka 94 Subs used: Agu 66 (Bittencourt), Mbom 72 (Möhwald), Chong 91 (Rashica) Referee: Guido Winkmann ................................................................. Borussia M'gladbach (1) 1 Scorers: F. Neuhaus 5 Yellow card: Thuram 92 Subs used: Lazaro 67 (Herrmann), Thuram 78 (Stindl), Zakaria 89 (Neuhaus) Augsburg (0) 1 Scorers: D. Caligiuri 88 Yellow card: Khedira 38, Framberger 62, Gouweleeuw 65, Framberger 66 (2nd) Subs used: Framberger 54 (Gumny), Hahn 65 (Finnbogason), Gregoritsch 65 (Niederlechner), Richter 82 (Vargas) Referee: Markus Schmidt ................................................................. Hoffenheim in play Stuttgart ................................................................. Schalke 04 (0) 0 Subs used: Raman 39 (Harit), Skrzybski 46 (Stambouli), Kutucu 77 (Gonçalo Paciência), Bentaleb 77 (Serdar) Wolfsburg (2) 2 Scorers: W. Weghorst 3, X. Schlager 24 Yellow card: Schlager 86 Subs used: João Victor 74 (Steffen), Klaus 80 (Brekalo), Philipp 89 (Mehmedi), Białek 89 (Weghorst) Referee: Marco Fritz ................................................................. Arminia Bielefeld (0) 1 Scorers: L. Hrádecký 47og Subs used: Schipplock 63 (Klos), Kunze 80 (Seufert), Soukou 80 (Yabo), Voglsammer 90 (Hartel) Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: L. Bailey 27, A. Dragović 88 Yellow card: Dragović 65 Subs used: Weiser 46 (Bender), Dragović 50 (Bender), Schick 68 (Alario), Demirbay 80 (Amiri), Bellarabi 80 (Diaby) Referee: Felix Brych ................................................................. Eintracht Frankfurt (18:30) RB Leipzig ................................................................. Hertha BSC (20:30) Borussia Dortmund ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Mainz 05 (1530/1430) Köln v Union Berlin (1800/1700)