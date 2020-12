UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Dec 7 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Werder Bremen (0) 1 Scorers: D. Selke 90+3 Yellow card: Ōsako 25, Chong 40, Groß 65, Selke 91 Subs used: Woltemade 59 (Bittencourt), Selke 59 (Sargent), Schmid 80 (Ōsako), Erras 87 (Groß) Stuttgart (1) 2 Scorers: S. Wamangituka 30pen, S. Wamangituka 90+1 Yellow card: Mavropanos 36, Mangala 56, Castro 58, Wamangituka 91 Subs used: Stenzel 46 (Mavropanos), Förster 59 (Castro), Klement 59 (Kalajdzic), Massimo 73 (Coulibaly), Churlinov 92 (Wamangituka) Referee: Frank Willenborg ................................................................. Schalke 04 (0) 0 Yellow card: Uth 11, Hoppe 72 Missed penalty: S. Skrzybski 72 Subs used: Hoppe 65 (Boujellab), Bozdogan 83 (Skrzybski), Mendyl 83 (Oczipka) Bayer Leverkusen (1) 3 Scorers: M. Thiaw 10og, J. Baumgartlinger 67, P. Schick 78 Yellow card: Dragović 58, Tah 59, Sinkgraven 71 Subs used: Tapsoba 73 (Wirtz), Bellarabi 79 (Schick), Weiser 83 (Bender) Referee: Benjamin Cortus ................................................................. Monday, December 7 fixtures (CET/GMT) Hoffenheim v Augsburg (2030/1930) Friday, December 11 fixtures (CET/GMT) Wolfsburg v Eintracht Frankfurt (2030/1930)