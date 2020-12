UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Dec 19 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) RB Leipzig (0) 0 Yellow card: Halstenberg 84 Subs used: Forsberg 46 (Poulsen), Daniel Olmo 46 (Sabitzer), Sørloth 62 (Haidara), Borkowski 81 (Kampl) Köln (0) 0 Subs used: Hector 72 (Drexler), Schmitz 84 (Wolf), Horn 90 (Katterbach) Referee: Felix Brych ................................................................. Borussia M'gladbach (1) 1 Scorers: L. Stindl 34pen Red card: Thuram 79 Yellow card: Ginter 93 Subs used: Wolf 74 (Herrmann), Zakaria 83 (Neuhaus), Traoré 88 (Stindl) Hoffenheim (0) 2 Scorers: A. Kramarić 75, R. Sessegnon 86 Yellow card: Geiger 38, Posch 79, Rudy 88 Subs used: Rudy 46 (Geiger), Bebou 71 (Belfodil), Dabour 71 (Skov), Akpoguma 79 (Posch), Adamyan 85 (Grillitsch) Referee: Frank Willenborg ................................................................. Schalke 04 in play Arminia Bielefeld ................................................................. Mainz 05 (0) 0 Yellow card: Barreiro 73, Niakhate 82 Subs used: Barreiro 69 (Malong), Latza 79 (Stöger), Onisiwo 79 (Mateta), Ji Dong-Won 85 (Fernandes) Werder Bremen (0) 1 Scorers: E. Dinkçi 90 Yellow card: Eggestein 50, Groß 95 Subs used: Veljkovic 54 (Ö. Toprak), Chong 72 (Ōsako), Dinkçi 85 (Schmid) Referee: Guido Winkmann ................................................................. Augsburg (0) 0 Yellow card: Caligiuri 89 Subs used: Vargas 66 (Niederlechner), Strobl 78 (Iago), Gregoritsch 78 (Gruezo) Eintracht Frankfurt (0) 2 Scorers: R. Framberger 53og, S. Ilsanker 87 Yellow card: Sow 30, Barkok 56, Rode 67, Hinteregger 72 Subs used: Ilsanker 70 (Rode), Hrustic 76 (Barkok), Zuber 77 (André Silva), Dost 77 (Younes), Chandler 88 (Kostić) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Bayer Leverkusen (18:30) Bayern München ................................................................. Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Hertha BSC (1530/1430) Wolfsburg v Stuttgart (1800/1700)