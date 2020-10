UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Köln (0) 1 Scorers: O. Duda 52 Yellow card: Ehizibue 15, Rexhbecaj 54, Horn 64 Subs used: Özcan 72 (Duda), Schmitz 83 (Ehizibue), Modeste 89 (Andersson) Eintracht Frankfurt (1) 1 Scorers: André Silva 45+2pen Yellow card: Hasebe 18, Younes 88 Subs used: Younes 69 (Zuber), Barkok 86 (André Silva) Attendance: 300 Referee: Sven Jablonski ................................................................. Schalke 04 (0) 1 Scorers: Gonçalo Paciência 69 Yellow card: Skrzybski 71, Gonçalo Paciência 77, Harit 83 Subs used: Gonçalo Paciência 57 (Ibišević), Harit 61 (Bozdogan), Schöpf 82 (Raman) Union Berlin (0) 1 Scorers: M. Friedrich 55 Yellow card: Prömel 74 Subs used: Awoniyi 67 (Pohjanpalo), Ingvartsen 77 (Kruse), Gentner 78 (Becker), Endo 92 (Bülter) Referee: Patrick Ittrich ................................................................. Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Stuttgart v Köln (2030/1830)