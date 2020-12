UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Dec 14 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Augsburg (1) 2 Scorers: S. Serdar 32og, M. Richter 90+3 Yellow card: Niederlechner 49, Niederlechner 53 (2nd), Khedira 77 Subs used: Richter 59 (Strobl), Gregoritsch 71 (Gruezo), Finnbogason 71 (Gumny), Oxford 96 (Richter) Schalke 04 (0) 2 Scorers: B. Raman 52, N. Boujellab 61 Yellow card: Sané 50, Kabak 64, Fährmann 81, Skrzybski 90 Subs used: Bozdogan 20 (Uth), Skrzybski 82 (Raman), Nastasić 89 (Bozdogan) Referee: Manuel Gräfe ................................................................. Bayer Leverkusen (2) 4 Scorers: L. Bailey 4, L. Bailey 27, F. Wirtz 55, L. Alario 90+1pen Yellow card: Diaby 31, Sinkgraven 35, Amiri 74 Subs used: Wendell 65 (Sinkgraven), Alario 66 (Schick), Bellarabi 75 (Bailey), Weiser 75 (Bender), Dragović 83 (Baumgartlinger) Hoffenheim (0) 1 Scorers: C. Baumgartner 50 Yellow card: Grillitsch 38, Posch 58, Grillitsch 64 (2nd), Vogt 74, Posch 79 (2nd), Nordtveit 91 Subs used: Skov 46 (Rudy), Belfodil 58 (Bebou), Gaćinović 76 (Baumgartner), Akpoguma 76 (Kramarić), Bogarde 86 (Samassekou) Referee: Martin Petersen ................................................................. Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v Borussia M'gladbach (1830/1730) Hertha BSC v Mainz 05 (2030/1930) Werder Bremen v Borussia Dortmund (2030/1930) Stuttgart v Union Berlin (2030/1930) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Freiburg (1830/1730) Bayern München v Wolfsburg (2030/1930) Hoffenheim v RB Leipzig (2030/1930) Köln v Bayer Leverkusen (2030/1930) Arminia Bielefeld v Augsburg (2030/1930) Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) Union Berlin v Borussia Dortmund (2030/1930)