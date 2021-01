UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: T. Meunier 73 Yellow card: Can 68 Missed penalty: M. Reus 76 Subs used: Akanji 47 (Zagadou), Moukoko 60 (Bellingham) Mainz 05 (0) 1 Scorers: L. Öztunali 57 Yellow card: Mwene 40, Hack 47 Subs used: Onisiwo 65 (Quaison), Tauer 79 (Boëtius), Ádám Szalai 79 (Burkardt), Stöger 90 (Latza) Referee: Sven Jablonski ................................................................. Hoffenheim (0) 0 Yellow card: John 37 Subs used: Nordtveit 46 (Vogt), Adamyan 80 (Dabour), Belfodil 88 (Gaćinović) Arminia Bielefeld (0) 0 Yellow card: Nilsson 77 Subs used: De Medina 58 (Brunner), Schipplock 67 (Yabo), Gebauer 67 (Córdova), Seufert 92 (Hartel) Referee: Marco Fritz ................................................................. Wolfsburg (2) 2 Scorers: W. Weghorst 22, R. Steffen 34 Yellow card: Paulo Otávio 48, Mbabu 50, Weghorst 59, Lacroix 81 Subs used: Brekalo 70 (Baku), Philipp 85 (Steffen) RB Leipzig (1) 2 Scorers: N. Mukiele 4, V. Orban 54 Yellow card: Mukiele 42, Kampl 71, Angeliño 91 Subs used: Nkunku 46 (Forsberg), Klostermann 66 (Mukiele), Kluivert 78 (Kampl), Poulsen 90 (Daniel Olmo) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Köln (0) 0 Yellow card: Cestic 63, Czichos 77 Subs used: Özcan 69 (Hector), Modeste 78 (Ehizibue), Jakobs 79 (Horn), Rexhbecaj 92 (Drexler) Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Alderete 46, Darida 54, Córdoba 78 Subs used: Matheus Cunha 60 (Lukébakio), Netz 86 (Mittelstädt), Redan 86 (Córdoba) Referee: Frank Willenborg ................................................................. Werder Bremen (0) 2 Scorers: T. Gebre Selassie 84, F. Agu 87 Subs used: Schmid 72 (Selke), Rashica 90 (Möhwald), Gruev 92 (Sargent) Augsburg (0) 0 Yellow card: Caligiuri 32 Subs used: Gumny 58 (Caligiuri), Niederlechner 58 (Finnbogason), Sarenren Bazee 74 (Vargas), Civeja 87 (Khedira), Gregoritsch 87 (Oxford) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Stuttgart (0) 2 Scorers: N. González 58, S. Wamangituka 90+6 Yellow card: González 71, Wamangituka 81 Subs used: Kalajdzic 56 (Klimowicz), Klement 74 (Castro), Coulibaly 82 (González), Didavi 82 (Stenzel) Borussia M'gladbach (1) 2 Scorers: L. Stindl 35pen, D. Zakaria 61 Yellow card: Zakaria 37, Stindl 45, Hofmann 73 Subs used: Plea 61 (Embolo), Herrmann 71 (Kramer), Wolf 72 (Stindl), Bénes 89 (Zakaria) Referee: Felix Brych ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (CET/GMT) Bayern München v Freiburg (1530/1430) Eintracht Frankfurt v Schalke 04 (1800/1700) Tuesday, January 19 fixtures (CET/GMT) Borussia M'gladbach v Werder Bremen (1830/1730) Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund (2030/1930) Hertha BSC v Hoffenheim (2030/1930) Mainz 05 v Wolfsburg (2030/1930) Wednesday, January 20 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Köln (1830/1730) RB Leipzig v Union Berlin (2030/1930) Freiburg v Eintracht Frankfurt (2030/1930) Augsburg v Bayern München (2030/1930) Arminia Bielefeld v Stuttgart (2030/1930)