UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Wolfsburg (2) 2 Scorers: W. Weghorst 19, M. Arnold 20 Yellow card: Arnold 49, Philipp 78 Subs used: Schlager 31 (Guilavogui), João Victor 67 (Mehmedi), Klaus 84 (Philipp), Gerhardt 84 (Steffen) Arminia Bielefeld (0) 1 Scorers: S. Schipplock 80 Yellow card: Klos 10 Subs used: Seufert 46 (Maier), Behrendt 46 (De Medina), Schipplock 77 (Córdova), Edmundsson 87 (van der Hoorn) Attendance: 4,519 Referee: Manuel Gräfe ................................................................. Werder Bremen (1) 1 Scorers: M. Eggestein 5 Yellow card: Friedl 79, Gebre Selassie 92 Subs used: Ōsako 37 (Füllkrug), Möhwald 71 (Groß), Chong 87 (Ōsako) Hoffenheim (1) 1 Scorers: D. Geiger 22 Yellow card: Posch 59, Gaćinović 90 Subs used: Klauss 59 (Bruun Larsen), Gaćinović 77 (Baumgartner), Adamyan 77 (Dabour), Sessegnon 86 (Skov) Referee: Daniel Schlager ................................................................. Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Augsburg (2030/1930) Friday, October 30 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Stuttgart (2030/1930)