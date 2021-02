UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Eintracht Frankfurt (0) 2 Scorers: André Silva 57, O. N'Dicka 79 Yellow card: Sow 32, Touré 75, Kostić 86 Subs used: Jović 71 (Sow), Rode 71 (Durm), Touré 71 (Younes), Zuber 82 (Kamada), Hrustic 90 (André Silva) Köln (0) 0 Yellow card: Jorge Meré 91 Subs used: Thielmann 46 (Duda), Drexler 72 (Özcan), Arokodare 72 (Dennis), Limnios 82 (Wolf), Katterbach 85 (Horn) Referee: Frank Willenborg ................................................................. Wolfsburg (0) 0 Yellow card: Brooks 11 Subs used: João Victor 80 (Steffen) Borussia M'gladbach (0) 0 Yellow card: Bensebaini 7, Plea 79, Embolo 85 Subs used: Wolf 70 (Lazaro), Embolo 80 (Hofmann) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) Bayern München v Arminia Bielefeld (2030/1930) Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Arminia Bielefeld v Wolfsburg (2030/1930)