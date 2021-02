UPDATE 3-Championship Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) Nottingham Forest (0) 0 Yellow card: Cafú 11, Freeman 46 AFC Bournemouth (0) 0 Yellow card: Smith 45 Subs used: Kelly 5 (Cook), Brooks 66 (Wilshere), Surridge 81 (Long), Billing 81 (Pearson) Referee: Chris Kavanagh ................................................................. Birmingham City (0) 0 Yellow card: San José 58, Harper 62 Subs used: Harper 55 (Halilović), Leko 55 (Iván Sánchez), Jutkiewicz 69 (Hogan), Cosgrove 69 (Gardner), Ņunjić 69 (Jérémie Bela) Luton Town (1) 1 Scorers: D. Potts 31 Yellow card: Potts 50 Subs used: Naismith 70 (Clark) Referee: Gavin Ward ................................................................. Cardiff City in play Coventry City ................................................................. Derby County in play Middlesbrough ................................................................. Huddersfield Town in play Wycombe Wanderers ................................................................. Norwich City (2) 4 Scorers: T. Cantwell 15, T. Pukki 44, E. Buendía 64, T. Pukki 80pen Subs used: Rupp 71 (Vrančić), Sørensen 81 (Skipp), Hernández 82 (Cantwell), Dowell 85 (Buendía), Idah 85 (Pukki) Stoke City (0) 1 Scorers: N. Powell 61 Yellow card: Powell 42, Obi 43 Subs used: Matondo 46 (Clarke), McClean 62 (Obi), Vokes 71 (Fletcher), Cousins 82 (Clucas), Thompson 83 (Allen) Referee: Jeremy Simpson ................................................................. Reading in play Millwall ................................................................. Rotherham United postponed Queens Park Rangers ................................................................. Sheffield Wednesday postponed Swansea City ................................................................. Watford in play Bristol City ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (BST/GMT) Brentford v Barnsley (1300) Tuesday, February 16 fixtures (BST/GMT) Preston North End v Watford (1900) Stoke City v Sheffield Wednesday (1900) Bristol City v Reading (1945) Middlesbrough v Huddersfield Town (1945) Wycombe Wanderers v Derby County (1945) Luton Town v Cardiff City (2015) Wednesday, February 17 fixtures (BST/GMT) Coventry City v Norwich City (1900) Millwall v Birmingham City (1900) Queens Park Rangers v Brentford (1900) Swansea City v Nottingham Forest (1900) Barnsley v Blackburn Rovers (1945) AFC Bournemouth v Rotherham United (2015)