Jul 15 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Brentford (1) 1 Scorers: O. Watkins 4 Yellow card: Benrahma 63, Watkins 92 Subs used: Dasilva 67 (Jensen), Valencia 75 (Mbeumo), Žambůrek 88 (Marcondes) Preston North End (0) 0 Yellow card: Rafferty 53 Subs used: Stockley 74 (Fisher), Potts 74 (Browne), Sinclair 75 (Barkhuizen), Harrop 84 (Ledson), Bodin 84 (Maguire) Referee: Darren England ................................................................. Bristol City (1) 1 Scorers: F. Benković 45+2 Yellow card: Paterson 56 Subs used: Vyner 26 (Baker), Eliasson 76 (Hunt), O'Dowda 84 (Weimann) Stoke City (0) 1 Scorers: D. Batth 64 Subs used: Thompson 76 (Powell), Campbell 81 (Gregory), Collins 94 (Clucas) Referee: James Linington ................................................................. Birmingham City (0) 1 Scorers: L. Jutkiewicz 90+3 Yellow card: Gardner 30, Crowley 89, Bellingham 90 Missed penalty: S. Hogan 34 Subs used: Bellingham 58 (Jérémie Bela), Reid 59 (Hogan), Kieftenbeld 73 (Ņunjić), Boyd Munce 95 (Crowley) Charlton Athletic (0) 1 Scorers: M. Bonne 58 Yellow card: Phillips 33 Subs used: Aneke 65 (Hemed), Pratley 77 (Field), Purrington 77 (Doughty), Morgan 77 (Williams), Sarr 84 (McGeady) Referee: David Webb ................................................................. Nottingham Forest (1) 2 Scorers: S. Ameobi 20, S. Ameobi 55 Yellow card: Sow 32, Tobias Figueiredo 38, Jenkinson 49, Tiago Silva 84 Subs used: Tiago Silva 56 (Sow), Lolley 76 (Nuno Da Costa), Dawson 76 (Tobias Figueiredo), Mighten 77 (Ameobi), Diakhaby 89 (Yates) Swansea City (2) 2 Scorers: R. Brewster 8, A. Ayew 45pen Red card: Naughton 82 Yellow card: Gallagher 49, Byers 92 Subs used: Cabango 63 (van der Hoorn), Celina 70 (Fulton), Garrick 86 (Brewster), Byers 86 (Gallagher) Referee: Oliver Langford ................................................................. Thursday, July 16 fixtures (BST/GMT) Leeds United v Barnsley (1700/1600) Friday, July 17 fixtures (BST/GMT) Huddersfield Town v West Bromwich Albion (1730/1630) Saturday, July 18 fixtures (BST/GMT) Charlton Athletic v Wigan Athletic (1230/1130) Stoke City v Brentford (1230/1130) Blackburn Rovers v Reading (1500/1400) Fulham v Sheffield Wednesday (1500/1400) Hull City v Luton Town (1500/1400) Middlesbrough v Cardiff City (1500/1400) Preston North End v Birmingham City (1500/1400) Queens Park Rangers v Millwall (1500/1400) Swansea City v Bristol City (1500/1400) Sunday, July 19 fixtures (BST/GMT) Derby County v Leeds United (1400/1300) Barnsley v Nottingham Forest (1500/1400)