UPDATE 3-Championship Summaries

Oct 27 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Barnsley (2) 3 Scorers: C. Woodrow 27pen, C. Chaplin 37, Y. Barbet 64og Subs used: James 46 (Oduor), Schmidt 68 (Woodrow), Elliot Simões 75 (Frieser) Queens Park Rangers (0) 0 Red card: Dickie 26 Subs used: Masterson 31 (Chair), Kane 54 (Adomah), Willock 63 (Bonne) Referee: Andy Davies ................................................................. Blackburn Rovers in play Reading ................................................................. Brentford (1) 1 Scorers: I. Toney 27 Yellow card: Janelt 80 Subs used: Sergi Canós 59 (Ghoddos), Janelt 70 (Dasilva), Forss 83 (Toney) Norwich City (0) 1 Scorers: K. McLean 87 Yellow card: Gibson 78 Subs used: Płacheta 46 (Cantwell), McLean 69 (Skipp), Hugill 69 (Rupp) Referee: Jeremy Simpson ................................................................. Middlesbrough (0) 2 Scorers: B. Assombalonga 81, D. Spence 90+5 Yellow card: Spence 90, Assombalonga 92 Subs used: Coulson 67 (Tavernier), Browne 68 (Roberts) Coventry City (0) 0 Yellow card: Maroši 95 Subs used: Dabo 70 (Giles), Walker 78 (Shipley), O'Hare 79 (Allen) Referee: David Webb ................................................................. Swansea City (1) 2 Scorers: J. Fulton 30, K. Palmer 87 Yellow card: Grimes 53, Palmer 85 Subs used: Bidwell 74 (Manning), Palmer 74 (Dhanda), Cabango 74 (Bennett) Stoke City (0) 0 Yellow card: Smith 51, McClean 84, Gunn 87 Subs used: Gunn 46 (Davies), Campbell 66 (Tymon), Fletcher 81 (Fox) Referee: Andre Marriner ................................................................. Wycombe Wanderers in play Watford ................................................................. Wednesday, October 28 fixtures (BST/GMT) Preston North End v Millwall (1900) AFC Bournemouth v Bristol City (1945) Birmingham City v Huddersfield Town (1945) Derby County v Cardiff City (1945) Luton Town v Nottingham Forest (1945) Rotherham United v Sheffield Wednesday (1945) Friday, October 30 fixtures (BST/GMT) Coventry City v Reading (1945) Saturday, October 31 fixtures (BST/GMT) Bristol City v Norwich City (1230) AFC Bournemouth v Derby County (1500) Barnsley v Watford (1500) Luton Town v Brentford (1500) Middlesbrough v Nottingham Forest (1500) Millwall v Huddersfield Town (1500) Preston North End v Birmingham City (1500) Queens Park Rangers v Cardiff City (1500) Stoke City v Rotherham United (1500) Swansea City v Blackburn Rovers (1500) Wycombe Wanderers v Sheffield Wednesday (1500)