Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) AFC Bournemouth (0) 0 Yellow card: Diego Rico 48 Subs used: Groeneveld 61 (Surridge), Stanislas 76 (Lerma) Queens Park Rangers (0) 0 Yellow card: Kakay 42, Osayi-Samuel 47, Chair 55 Subs used: Adomah 67 (Osayi-Samuel), Carroll 72 (Amos), Willock 83 (Chair) Referee: John Brooks ................................................................. Barnsley (1) 2 Scorers: M. Helik 2, C. Woodrow 90+12pen Yellow card: Andersen 81, Helik 88 Subs used: Kane 57 (Palmer), Elliot Simões 63 (Oduor), Frieser 77 (Chaplin) Bristol City (0) 2 Scorers: J. Hunt 47, T. Bakinson 51 Subs used: Semenyo 73 (Wells), Kalas 79 (Martin), O'Dowda 85 (Paterson) Referee: Leigh Doughty ................................................................. Birmingham City (0) 0 Yellow card: Gardner 66 Subs used: McGree 58 (Crowley), Leko 67 (Jérémie Bela), Roberts 82 (Gardner) Sheffield Wednesday (0) 1 Scorers: B. Bannan 49pen Yellow card: Kachunga 74 Subs used: Marriott 77 (Windass), Dele-Bashiru 84 (Kachunga), Pelupessy 91 (Paterson) Referee: Graham Scott ................................................................. Blackburn Rovers (0) 0 Yellow card: Johnson 58, Gallagher 72 Subs used: Gallagher 53 (Dolan), Chapman 68 (Buckley), Brennan 81 (Brereton) Nottingham Forest (0) 1 Scorers: J. Lolley 90 Yellow card: Tobias Figueiredo 28 Subs used: Arter 50 (Colback), Taylor 74 (Grabban), Sow 93 (Lolley) Referee: Jarred Gillett ................................................................. Brentford (0) 2 Scorers: I. Toney 46, I. Toney 55 Yellow card: Jensen 43 Subs used: Forss 64 (Toney), Janelt 70 (Marcondes), Ghoddos 79 (Dasilva) Coventry City (0) 0 Yellow card: Sheaf 81 Subs used: Shipley 60 (Bakayoko), McCallum 61 (Pask) Referee: Andy Woolmer ................................................................. Luton Town (0) 0 Yellow card: Hylton 20, Ruddock 25 Subs used: Morrell 67 (Lee), Clark 67 (Cranie), Moncur 75 (Berry) Stoke City (0) 2 Scorers: S. Fletcher 46, N. Powell 55 Yellow card: Davies 20, Batth 33 Subs used: Brown 61 (Campbell), Thompson 74 (Powell), Gregory 85 (Fletcher) Referee: Jeremy Simpson ................................................................. Middlesbrough (0) 0 Yellow card: Sam Morsy 75, McNair 80 Subs used: Johnson 46 (Assombalonga), Spence 82 (Tavernier) Reading (0) 0 Yellow card: Moore 47, Richards 73, Holmes 76 Subs used: Alfa Semedo 70 (Lucas João), Puşcaş 76 (Meïté), Aluko 81 (Olise) Referee: Darren Bond ................................................................. Rotherham United (1) 1 Scorers: F. Ladapo 3 Red card: MacDonald 70 Yellow card: Crooks 96 Missed penalty: F. Ladapo 21 Subs used: Jozefzoon 67 (Miller), Wood 73 (MacDonald), Smith 77 (Ladapo) Norwich City (0) 2 Scorers: M. Ihiekwe 68og, J. Hugill 90+5pen Yellow card: Hanley 56 Subs used: Vrančić 80 (Skipp), Pukki 80 (Stiepermann), McLean 97 (Buendía) Referee: David Webb ................................................................. Swansea City (1) 1 Scorers: A. Ayew 33pen Yellow card: Bidwell 48 Subs used: Palmer 62 (Gyökeres), Garrick 81 (Naughton), Cullen 81 (Lowe) Huddersfield Town (1) 2 Scorers: H. Toffolo 23, J. Koroma 67 Yellow card: Bacuna 16, Hamer 32, Mbenza 48, Stearman 60 Subs used: Campbell 62 (Mbenza), O'Brien 72 (Bacuna), Duhaney 85 (Eiting) Referee: Tony Harrington ................................................................. Wycombe Wanderers (1) 1 Scorers: S. Kashket 9 Yellow card: Knight 75 Subs used: Akinfenwa 64 (Samuel), Horgan 66 (Onyedinma), Mehmeti 79 (Adeniran) Millwall (0) 2 Scorers: J. Wallace 48pen, R. Leonard 63 Subs used: Thompson 82 (Bradshaw), Ferguson 92 (Mahoney), Pearce 95 (Smith) Referee: Andy Madley ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (BST/GMT) Preston North End v Cardiff City (1200/1100) Tuesday, October 20 fixtures (BST/GMT) Bristol City v Middlesbrough (1945/1845) Coventry City v Swansea City (1945/1845) Millwall v Luton Town (1945/1845) Norwich City v Birmingham City (1945/1845) Nottingham Forest v Rotherham United (1945/1845) Huddersfield Town v Derby County (1945/1845) Reading v Wycombe Wanderers (2000/1900) Wednesday, October 21 fixtures (BST/GMT) Cardiff City v AFC Bournemouth (1945/1845) Queens Park Rangers v Preston North End (1945/1845) Sheffield Wednesday v Brentford (1945/1845) Stoke City v Barnsley (1945/1845) Watford v Blackburn Rovers (1945/1845)