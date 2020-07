Jul 5 (OPTA) - Summaries for the Championship on Sunday (start times are BST) Swansea City (0) 2 Scorers: R. Brewster 52, A. Ayew 66pen Yellow card: Fulton 33, Routledge 58 Subs used: van der Hoorn 63 (Routledge), Byers 69 (Gallagher), Cullen 88 (Brewster) Sheffield Wednesday (0) 1 Scorers: A. Nuhiu 90+4 Yellow card: Reach 65 Subs used: Hunt 46 (Lee), Harris 67 (Reach), Nuhiu 70 (Luongo), Rhodes 79 (da Cruz) Referee: Steve Martin ................................................................. Middlesbrough (0) 0 Yellow card: Johnson 38, Saville 51, Assombalonga 89 Subs used: Wing 65 (Saville), McNair 66 (Morrison), Nmecha 66 (Fletcher), Tavernier 80 (Roberts), Coulson 80 (Johnson) Queens Park Rangers (1) 1 Scorers: J. Hugill 32 Subs used: Chair 35 (Hugill), Oteh 70 (Eze) Referee: Scott Duncan ................................................................. West Bromwich Albion (2) 4 Scorers: C. Austin 4, Ahmed Hegazi 37, K. Grosicki 49, G. Diangana 76 Yellow card: Ahmed Hegazi 12, Bartley 78, Ahmed Hegazi 91 (2nd) Subs used: Townsend 36 (Gibbs), Livermore 62 (Sawyers), Robson-Kanu 62 (Austin), Brunt 72 (Krovinović), Diangana 72 (Harper) Hull City (1) 2 Scorers: K. Stewart 24, M. Wilks 48 Yellow card: Jon Toral 79 Subs used: Lewis-Potter 46 (Samuelsen), Eaves 66 (Magennis), Batty 73 (Stewart), Scott 93 (Jon Toral) Referee: Oliver Langford ................................................................. Tuesday, July 7 fixtures (BST/GMT) Nottingham Forest v Fulham (1700/1600) Brentford v Charlton Athletic (1800/1700) Luton Town v Barnsley (1800/1700) Reading v Huddersfield Town (1800/1700) Cardiff City v Blackburn Rovers (1945/1845) Wednesday, July 8 fixtures (BST/GMT) Millwall v Middlesbrough (1500/1400) West Bromwich Albion v Derby County (1700/1600) Birmingham City v Swansea City (1800/1700) Bristol City v Hull City (1800/1700) Wigan Athletic v Queens Park Rangers (1800/1700) Sheffield Wednesday v Preston North End (1945/1845) Thursday, July 9 fixtures (BST/GMT) Leeds United v Stoke City (1700/1600) Friday, July 10 fixtures (BST/GMT) Huddersfield Town v Luton Town (1800/1700) Fulham v Cardiff City (2015/1915)