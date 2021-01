Jan 2 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) Birmingham City in play Blackburn Rovers ................................................................. Brentford postponed Bristol City ................................................................. Huddersfield Town in play Reading ................................................................. Luton Town postponed Queens Park Rangers ................................................................. Millwall in play Coventry City ................................................................. Norwich City (0) 1 Scorers: E. Buendía 62 Subs used: Dowell 77 (Vrančić), Tettey 87 (Buendía), Hugill 92 (Pukki), Płacheta 92 (Cantwell) Barnsley (0) 0 Yellow card: James 61 Subs used: Adeboyejo 63 (Frieser), Palmer 63 (James), Schmidt 75 (Thomas) Referee: Michael Salisbury ................................................................. Preston North End in play Nottingham Forest ................................................................. Rotherham United postponed Cardiff City ................................................................. Swansea City in play Watford ................................................................. Wycombe Wanderers in play Middlesbrough ................................................................. Stoke City (19:45) AFC Bournemouth .................................................................