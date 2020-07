Jul 26 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Sunday (start times are CST) Dalian Pro (0) 2 Scorers: S. Rondón 57, M. Danielsson 90+3 Yellow card: Dong Yanfeng 21, Larsson 69 Subs used: He Yupeng 58 (Zheng Long), Wang Jinxian 81 (Larsson), Cui Ming'an 88 (Wu Wei), Sun Bo 88 (Lin Liangming) Shandong Luneng (0) 3 Scorers: M. Fellaini 79, M. Fellaini 83, M. Fellaini 86 Subs used: Liu Binbin 53 (Duan Liuyu), Guo Tianyu 53 (Wu Xinghan), Zhang Chi 63 (Hao Junmin), Liu Yang 74 (Wang Tong) Referee: Di Wang ................................................................. Shenzhen (1) 3 Scorers: Li Songyi 29og, H. Preciado 64pen, Gao Lin 70pen Subs used: Zheng Dalun 57 (Xu Yang), Li Yuanyi 57 (Zhang Yuan), Pei Shuai 74 (Dai Wai-Tsun), Mary 74 (Gao Lin), Qiao Wei 89 (Song Ju-Hun) Guangzhou R&F (0) 0 Yellow card: Chen Zhechao 33, Yi Teng 71 Subs used: Wen Yongjun 61 (Jin Bo), Ye Chugui 78 (Chun Lok Tan), Li Tixiang 79 (Dembélé), Zeng Chao 91 (Chen Zhechao) Referee: Jing Wang ................................................................. Hebei CFFC (1) 2 Scorers: Marcão 45+1, Dong Xuesheng 60 Red card: Ding Haifeng 26 Yellow card: Zhao Yuhao 11, Liu Jing 20, Memišević 78, Jiang Wenjun 92 Subs used: Jiang Wenjun 31 (Xu Tianyuan), Memišević 77 (Zhao Yuhao), Zhang Chengdong 77 (Luo Senwen) Shijiazhuang Ever Bright (1) 2 Scorers: Wang Peng 38, Matheus Nascimento 66 Yellow card: Wang Peng 20, Sunzu 63, Liao Chengjian 72, Cao Xuan 81 Subs used: Matheus Nascimento 55 (Rômulo), Chen Zitong 55 (Zhong Jiyu), Chen Pu 89 (Zang Yifeng) Referee: Lei Zhang ................................................................. Henan Jianye in play Jiangsu Suning ................................................................. Chongqing Dangdai Lifan in play Beijing Guoan ................................................................. Monday, July 27 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Shanghai SIPG (1935/1135) Thursday, July 30 fixtures (CST/GMT) Shanghai Shenhua v Shenzhen (1800/1000) Guangzhou R&F v Guangzhou Evergrande (2000/1200) Friday, July 31 fixtures (CST/GMT) Jiangsu Suning v Shandong Luneng (1800/1000) Dalian Pro v Henan Jianye (2000/1200)