Oct 29 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Thursday (start times are CST) 13th-16th Place Play-offs ................................................................. Wuhan Zall (1) 2 Scorers: J. Kouassi 8, Daniel Carriço 58 Yellow card: Wang Kai 35, Léo Baptistão 54, Liu Yi 75 Subs used: Zhou Tong 31 (Gnahoré), Dong Xuesheng 68 (Kouassi), Han Pengfei 87 (Daniel Carriço) Qingdao Huanghai (0) 1 Scorers: R. Alessandrini 73 Red card: Gao Xiang 64 Yellow card: Radonjić 25 Subs used: Zhou Junchen 46 (Memetabdulla Ezimet), Popovič 60 (Yaki Yan), Zhu Jianrong 61 (Radonjić), Wang Wei 73 (Zou Zheng), Fang Xinfeng 83 (Zhou Junchen) Aggregate score: 2-1 Referee: Haixin Li ................................................................. Semi-finals ................................................................. Jiangsu Suning (0) 1 Scorers: Alex Teixeira 55 Yellow card: Gao Tianyi 80 Subs used: Ji Xiang 68 (Luo Jing), Huang Zichang 80 (Gao Tianyi), Xie Pengfei 95 (Zhang Cheng), Santini 95 (Wakaso) Shanghai SIPG (0) 1 Scorers: Zhang Cheng 81og Red card: Mirahmetjan Muzepper 69 Yellow card: Fu Huan 7, Hulk 71 Subs used: Wei Zhen 46 (Fu Huan), Yu Hai 62 (Shi Ke), Cai Huikang 77 (Arnautović), Li Shenglong 77 (Hulk), Zhang Wei 92 (Lü Wenjun) Aggregate score: 1-1 Referee: Hee-Gon Kim ................................................................. Saturday, October 31 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Dalian Pro (1530/0730) Shandong Luneng v Hebei CFFC (1935/1135) Sunday, November 1 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Guangzhou R&F (1530/0730) Chongqing Dangdai Lifan v Shanghai Shenhua (1935/1135) Monday, November 2 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Jiangsu Suning (1530/0730) Shijiazhuang Ever Bright v Shenzhen (1530/0730) Qingdao Huanghai v Wuhan Zall (1530/0730) Guangzhou Evergrande v Beijing Guoan (1935/1135)