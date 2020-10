Oct 23 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Friday (start times are CST) 9th-16th Place Play-offs ................................................................. Wuhan Zall (0) 1 Scorers: O. Martins 90+3 Yellow card: Song Zhiwei 39, Wang Kai 62, Cong Zhen 86 Subs used: Martins 57 (Gnahoré), Wang Kai 58 (Liu Yun), Cong Zhen 58 (Song Zhiwei), Dong Chunyu 72 (Wang Zhifeng), Zhang Chenglin 82 (Liu Yi) Henan Jianye (1) 1 Scorers: Wang Shangyuan 25 Yellow card: Ma Xingyu 6, Luo Xin 11, Henrique Dourado 58, Chow Tim 73, Wang Shangyuan 96 Subs used: Zhong Jinbao 76 (Bassogog), Gu Cao 87 (Ma Xingyu), Chen Hao 92 (Luo Xin), Feng Boxuan 93 (Fernando Karanga) Aggregate score: 1-2 Referee: Zhe Wang ................................................................. Quarter-finals ................................................................. Shanghai SIPG (0) 6 Scorers: Hulk 55pen Yellow card: Cai Huikang 29, Wang Shenchao 75, Chen Wei 77, Arnautović 88, Oscar 115 Subs used: Lü Wenjun 46 (Cai Huikang), Yu Hai 68 (Fu Huan), Li Shenglong 78 (Arnautović), Yu Rui 81 (He Guan), Chen Binbin 111 (Wang Shenchao) Shanghai Shenhua (0) 5 Scorers: Sun Shilin 90+1 Yellow card: Wen Jiabao 42, Sun Shilin 44, Zeng Cheng 50, Yu Hanchao 63, Fulangxisi Aidi 79 Subs used: Moreno 59 (Bi Jinhao), Bolaños 59 (Zhu Baojie), Cao Yunding 59 (Zhang Lu), Sun Shilin 60 (N'Doumbou), Yang Xu 70 (Yu Hanchao), Zhu Chenjie 109 (Feng Xiaoting) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 5-4 Aggregate score: 1-1 Referee: Ning Ma Shanghai SIPG win 6-5 on penalties ................................................................. Saturday, October 24 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Qingdao Huanghai (1530/0730) Jiangsu Suning v Chongqing Dangdai Lifan (1935/1135) Monday, October 26 fixtures (CST/GMT) v (1530/0730) Tuesday, October 27 fixtures (CST/GMT) v (1530/0730) Wednesday, October 28 fixtures (CST/GMT) v (1935/1135)