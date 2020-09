UPDATE 3-China Super League Summaries

Sep 16 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Wednesday (start times are CST) Qingdao Huanghai (0) 0 Yellow card: Gao Xiang 21, Shi Zhe 37, Yan Zihao 79 Subs used: Shi Zhe 23 (Wang Wei), Yan Zihao 60 (Zou Zheng), Popovič 60 (Wang Jianwen), Bari Muhammateli 89 (Gao Xiang), Memetabdulla Ezimet 89 (Zhou Junchen) Chongqing Dangdai Lifan (0) 3 Scorers: Fernandinho Silva 58, Alan Kardec 66pen, A. Mierzejewski 71 Subs used: Marcelo Cirino 52 (Feng Jin), Chen Lei 81 (Liu Huan), Wu Qing 87 (Jiang Zhe), Marcinho 88 (Alan Kardec), Yin Congyao 88 (Chen Jie) Referee: Zhenlu Shi ................................................................. Tianjin Teda (0) 1 Scorers: Sandro Lima 70 Yellow card: Song Yue 12, Bai Yuefeng 35, Zhao Honglüe 47, Qian Yumiao 86 Subs used: Rong Hao 68 (Hui Jiakang), Zheng Kaimu 78 (Akhmedov), Qian Yumiao 78 (Liu Ruofan) Shijiazhuang Ever Bright (0) 1 Scorers: Chen Pu 81 Yellow card: Liao Chengjian 52, Wang Peng I 59 Subs used: Chen Pu 31 (Zhong Jiyu), Wang Zihao 61 (Piao Shihao), Liu Xinyu 61 (Maritu) Referee: Ning Ma ................................................................. Monday, September 21 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Henan Jianye (1530/0730) Shenzhen v Shandong Luneng (1800/1000) Shanghai Shenhua v Jiangsu Suning (1935/1135) Guangzhou R&F v Dalian Pro (2000/1200)