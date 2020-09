Sep 22 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Tuesday (start times are CST) Beijing Guoan (3) 5 Scorers: Yu Yang 14, Jonathan Viera 38, Fernando 45+2, Jonathan Viera 56, C. Bakambu 85 Yellow card: Zhang Xizhe 15 Subs used: Fernando 31 (Renato Augusto), Lü Peng 67 (Jonathan Viera), Jiang Tao 68 (Wang Gang), Wang Ziming 76 (Zhang Xizhe), Zhang Yuning 76 (Alan) Qingdao Huanghai (0) 1 Scorers: D. Popovič 90+2pen Yellow card: Yaki Yan 36, Yang Yu 39, Yaki Yan 53 (2nd), Gao Xiang 64 Subs used: Gao Xiang 46 (Bari Muhammateli), Popovič 46 (Wang Jianwen), Liu Jiashen 55 (Alessandrini), Cleo 59 (Zhu Jianrong), Zhou Junchen 77 (Shi Zhe) Referee: Haixin Li ................................................................. Tianjin Teda (0) 0 Yellow card: Hui Jiakang 49 Subs used: Tan Wangsong 46 (Bai Yuefeng), Su Yuanjie 72 (Hui Jiakang), Xie Weijun 86 (Liu Ruofan) Hebei CFFC (0) 1 Scorers: Marcão 90+1 Yellow card: Wang Qiuming 24, Ding Haifeng 42, Marcão 51, Ren Hang 79 Subs used: Paulinho 60 (Turay), Luo Senwen 80 (Wang Qiuming), Feng Gang 94 (Paulinho) Referee: Ning Ma ................................................................. Chongqing Dangdai Lifan in play Wuhan Zall ................................................................. Shijiazhuang Ever Bright in play Shanghai SIPG ................................................................. Thursday, September 24 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Shanghai Shenhua (1500/0700) Jiangsu Suning v Guangzhou Evergrande (1800/1000) Henan Jianye v Shandong Luneng (1935/1135) Dalian Pro v Shenzhen (2000/1200) Friday, September 25 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Chongqing Dangdai Lifan (1530/0730) Qingdao Huanghai v Tianjin Teda (1800/1000) Wuhan Zall v Hebei CFFC (2000/1200) Shanghai SIPG v Beijing Guoan (2000/1200) Sunday, September 27 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Dalian Pro Shandong Luneng v Guangzhou R&F Shanghai Shenhua v Henan Jianye Shenzhen v Jiangsu Suning