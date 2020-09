Sep 9 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Wednesday (start times are CST) Guangzhou Evergrande (1) 2 Scorers: Paulinho 28, Fei Nanduo 54 Yellow card: Jiang Guangtai 47, Zhang Xiuwei 88 Subs used: Zhang Xiuwei 55 (Xu Xin), He Chao 64 (Zheng Zhi), Ai Kesen 64 (Fei Nanduo), Luo Guofu 79 (Talisca), Yan Dinghao 79 (Yang Liyu) Shenzhen (0) 0 Yellow card: Song Ju-Hun 88 Subs used: Liu Yue 64 (Zhang Yuan), Li Yuanyi 64 (Bifouma), Zheng Dalun 71 (Jiang Zhipeng), Zhang Yuan 85 (Pei Shuai) Referee: Di Wang ................................................................. Shanghai Shenhua (0) 1 Scorers: G. Moreno 82 Yellow card: Sun Shilin 89 Subs used: Zhu Baojie 46 (Feng Xiaoting), Qin Sheng 58 (N'Doumbou), Zhu Chenjie 76 (Bi Jinhao), Sun Shilin 76 (Zhang Lu), Fulangxisi Aidi 89 (Moreno) Shandong Luneng (1) 1 Scorers: G. Pellè 19 Yellow card: Duan Liuyu 36 Subs used: Liu Chaoyang 46 (Duan Liuyu), Wu Xinghan 46 (Liu Yang), Roger Guedes 74 (Liu Chaoyang), Guo Tianyu 74 (Pellè), Zheng Zheng 84 (Moisés) Referee: Zhe Wang ................................................................. Thursday, September 10 fixtures (CST/GMT) Beijing Guoan v Tianjin Teda (1800/1000) Shanghai SIPG v Qingdao Huanghai (2000/1200) Friday, September 11 fixtures (CST/GMT) Chongqing Dangdai Lifan v Hebei CFFC (1800/1000) Shijiazhuang Ever Bright v Wuhan Zall (2000/1200) Sunday, September 13 fixtures (CST/GMT) Jiangsu Suning v Guangzhou R&F (1800/1000) Shandong Luneng v Guangzhou Evergrande (2000/1200) Monday, September 14 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Shenzhen (1800/1000) Dalian Pro v Shanghai Shenhua (2000/1200)