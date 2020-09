UPDATE 3-China Super League Summaries

Sep 11 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Friday (start times are CST) Chongqing Dangdai Lifan (1) 3 Scorers: Fernandinho Silva 30, Alan Kardec 84, A. Mierzejewski 90 Yellow card: Huang Xiyang 64 Subs used: Feng Jin 80 (Huang Xiyang), Wen Tianpeng 80 (Yin Congyao), Marcelo Cirino 95 (Mierzejewski), Marcinho 95 (Alan Kardec), Liu Le 95 (Liu Huan) Hebei CFFC (1) 1 Scorers: Marcão 16 Yellow card: Zhao Yuhao 20, Marcão 25, Yin Hongbo 57, Pan Ximing 79 Subs used: Feng Gang 81 (Wang Qiuming), Ding Haifeng 81 (Liu Jing), Turay 87 (Paulinho) Referee: Haixin Li ................................................................. Shijiazhuang Ever Bright (1) 1 Scorers: Matheus Nascimento 43pen Yellow card: Piao Shihao 78 Subs used: Chen Pu 53 (Zhong Jiyu), Liu Xinyu 81 (Maritu), Yang Yun 85 (Piao Shihao) Wuhan Zall (0) 0 Yellow card: Gnahoré 8, Liao Junjian 42 Subs used: Dong Xuesheng 46 (Hu Jinghang), Wang Zhifeng 46 (Dong Chunyu), Liu Yi 64 (Zhang Chenglin), Zhou Tong 81 (Liu Yun) Referee: Zhenlu Shi ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (CST/GMT) Jiangsu Suning v Guangzhou R&F (1800/1000) Shandong Luneng v Guangzhou Evergrande (2000/1200) Monday, September 14 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Shenzhen (1800/1000) Dalian Pro v Shanghai Shenhua (2000/1200) Tuesday, September 15 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Shanghai SIPG (1800/1000) Hebei CFFC v Beijing Guoan (2000/1200) Wednesday, September 16 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Tianjin Teda v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200)