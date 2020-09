Sep 28 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Monday (start times are CST) Beijing Guoan (2) 4 Scorers: Fernando 17, C. Bakambu 28, Fernando 75, Ba Dun 90+1 Subs used: Jiang Tao 46 (Li Lei), Ba Dun 70 (Zhang Yuning), Liu Guobo 70 (Bakambu), Wang Ziming 71 (Jonathan Viera), Wen Da 83 (Li Ke) Shijiazhuang Ever Bright (0) 0 Yellow card: Chen Zitong 32 Subs used: Liu Xinyu 46 (Deng Yubiao), Zhang Zhenqiang 46 (Han Feng), Wang Zihao 46 (Wang Peng I), Sun Xuelong 71 (Chen Zeng), Guo Yunqi 85 (Zhong Jiyu) Referee: Yinhao Shen ................................................................. Tianjin Teda (0) 0 Missed penalty: F. Acheampong 63 Subs used: Zhao Yingjie 93 (Che Shiwei) Wuhan Zall (0) 0 Subs used: Hu Jinghang 46 (Liu Yun), Yao Hanlin 52 (Kouassi), Martins 58 (Dong Xuesheng), Song Zhiwei 58 (Cong Zhen), Han Pengfei 86 (Ai Zhibo) Referee: Yi Huang ................................................................. Hebei CFFC (2) 3 Scorers: Marcão 11, Gao Huaze 25, Marcão 80 Subs used: Luo Senwen 46 (Zhao Yuhao), Chen Xiao 46 (Memišević), Xu Tianyuan 76 (Ricardo Goulart), Zhang Wei 92 (Gao Huaze) Qingdao Huanghai (0) 1 Scorers: Memetabdulla Ezimet 64 Yellow card: Ruan Zhexiang 7, Radonjić 85 Subs used: Popovič 65 (Wang Fei), Radonjić 65 (Yan Zihao), Yao Jiangshan 66 (Wang Dong), Shi Zhe 74 (Zhang Haochen), Yang Yu 90 (Ruan Zhexiang) Referee: Ning Ma ................................................................. Chongqing Dangdai Lifan (1) 1 Scorers: Yuan Mincheng 38 Yellow card: Luo Hao 14, Jiang Zhe 90, Yeerjieti Yeerzati 92 Subs used: Yin Congyao 63 (Marcinho), Mawlanyaz Dilmurat 63 (Luo Hao), Liu Le 63 (Wu Qing), Dong Honglin 93 (Feng Jin) Shanghai SIPG (0) 0 Red card: Zhang Wei 18 Yellow card: Chen Binbin 26 Subs used: Arnautović 59 (Chen Binbin), Ricardo Lopes 59 (Cai Huikang), Mooy 59 (Lin Chuangyi) Referee: Haixin Li .................................................................