UPDATE 3-China Super League Summaries

Sep 15 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Tuesday (start times are CST) Wuhan Zall (0) 1 Scorers: E. Gnahoré 80 Yellow card: Dong Xuesheng 39, Han Pengfei 47 Subs used: Song Zhiwei 56 (Wang Kai), Liu Yun 72 (Liu Yi), Wang Zhifeng 72 (Dong Chunyu), Kouassi 72 (Jiang Zilei), Zhou Tong 83 (Léo Baptistão) Shanghai SIPG (0) 2 Scorers: M. Arnautović 59, A. Mooy 71 Yellow card: Mirahmetjan Muzepper 23, Li Shenglong 85 Subs used: Lü Wenjun 46 (Mirahmetjan Muzepper), Mooy 46 (Cai Huikang), Li Shenglong 61 (Arnautović), Ricardo Lopes 83 (Hulk), He Guan 89 (Fu Huan) Referee: Lei Zhang ................................................................. Hebei CFFC (1) 3 Scorers: Ricardo Goulart 10, Zhang Chengdong 90+2, Marcão 90+9pen Yellow card: Turay 40, Luo Senwen 79 Subs used: Liu Jing 82 (Luo Senwen), Gao Huaze 93 (Wang Qiuming), Feng Gang 93 (Ren Hang) Beijing Guoan (2) 3 Scorers: Renato Augusto 28, C. Bakambu 45+1, Alan 88 Yellow card: Chi Zhongguo 24, Li Ke 53, Jonathan Viera 99 Subs used: Guo Quanbo 64 (Hou Sen), Wang Ziming 64 (Zhang Yuning), Zhang Xizhe 64 (Chi Zhongguo), Alan 86 (Bakambu) Referee: Jingyuan Jin ................................................................. Wednesday, September 16 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Tianjin Teda v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200)