UPDATE 3-China Super League Summaries

Aug 27 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Thursday (start times are CST) Shijiazhuang Ever Bright (1) 2 Scorers: Muriqui 34, S. Sunzu 64 Yellow card: Sunzu 46 Subs used: Chen Pu 61 (Zhong Jiyu), Chen Zitong 70 (Sunzu), Maritu 82 (Zheng Zhiyun) Beijing Guoan (1) 2 Scorers: Alan 24, C. Bakambu 73pen Red card: Guo Quanbo 40 Yellow card: Lü Peng 62 Subs used: Hou Sen 43 (Alan), Hou Yongyong 44 (Yang Fan), Lü Peng 46 (Zhang Xizhe), Yu Yang 46 (Yu Dabao), Li Lei 86 (Jin Taiyan) Referee: Jingyuan Jin ................................................................. Qingdao Huanghai (0) 1 Scorers: Zhu Jianrong 64 Red card: Alessandrini 78 Subs used: Zhou Junchen 32 (Memetabdulla Ezimet), Alessandrini 46 (Wang Jianwen), Zhu Jianrong 46 (Wang Fei), Yang Yu 76 (Yaki Yan), Bari Muhammateli 97 (Gao Xiang) Hebei CFFC (1) 2 Scorers: J. Minala 28og, S. Memišević 74 Yellow card: Zhang Chengdong 83, Ren Hang 85, Zhang Chengdong 93 (2nd) Subs used: Paulinho 69 (Turay), Dong Xuesheng 95 (Yin Hongbo), Zhao Yuhao 95 (Wang Qiuming), Jiang Wenjun 99 (Ding Haifeng) Referee: Lei Zhang ................................................................. Saturday, August 29 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Shenzhen (1800/1000) Shandong Luneng v Dalian Pro (2000/1200) Sunday, August 30 fixtures (CST/GMT) Jiangsu Suning v Henan Jianye (1800/1000) Shanghai Shenhua v Guangzhou Evergrande (2000/1200) Monday, August 31 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Hebei CFFC (1800/1000) Shanghai SIPG v Tianjin Teda (2000/1200) Tuesday, September 1 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Wuhan Zall (1800/1000) Beijing Guoan v Chongqing Dangdai Lifan (2000/1200)