UPDATE 3-Club World Cup Summaries

Feb 5 (OPTA) - Summaries for the Club World Cup on Thursday (start times are GMT) 2nd Round ................................................................. Tigres UANL (2) 2 Scorers: A. Gignac 38, A. Gignac 45+5pen Yellow card: Rodríguez 69, Dueñas 81, Quiñónes 84 Subs used: González 46 (Meza), Fulgencio 65 (Aquino), Ayala 83 (Dueñas), Sierra 90 (Quiñónes) Ulsan (1) 1 Scorers: Kim Ki-Hee 24 Yellow card: Kim Ki-Hee 49, Hinterseer 91 Subs used: Kim Sung-Joon 66 (Kim In-Sung), Hinterseer 73 (Kim Ji-Hyun), Kang Yun-Gu 79 (Shin Hyung-Min) Referee: Esteban Ostojich ................................................................. Al Duhail (0) 0 Yellow card: Benatia 85 Subs used: Mohammed Muntari 46 (Olunga), Almoez Ali 46 (Bassam Hisham), Ismaeel Mohammad 72 (Ahmed Yasser), Luiz Ceará 82 (Karimi) Al Ahly (1) 1 Scorers: Hussein El Shahat 30 Yellow card: Hamdi Fathi 27, Mohamed Hany 89 Subs used: Dieng 54 (Hamdi Fathi), Akram Tawfik 70 (Taher Mohamed), Marwan Mohsen 71 (Bwalya), Salah Mohsen 82 (Hussein El Shahat) Referee: Mario Alberto Escobar Toca ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (GMT) Ulsan v -tba- (1500) Palmeiras v Tigres UANL (1800) Monday, February 8 fixtures (GMT) -tba- v Bayern München (1800)