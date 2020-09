UPDATE 3-CONMEBOLLibertadores Summaries

Sep 16 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Tuesday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Jorge Wilstermann (1) 2 Scorers: G. Álvarez 11, Serginho 56 Yellow card: Orfano 1, Aponte 38, Chávez 62, Serginho 76, Serginho 88 (2nd) Subs used: Arrascaita 76 (Rodríguez), Pedriel 76 (Álvarez), Torrico 79 (Melgar), Álvarez 93 (Aponte) Athletico Paranaense (1) 3 Scorers: L. González 40pen, Christian 74, Walter 90+1 Yellow card: Erick 16, Christian 69 Subs used: Pedrinho 64 (González), Ravanelli 64 (Geuvânio), Abner 78 (Márcio Azevedo), Walter 83 (Christian), Carlos Eduardo 84 (Fabinho) Referee: Angelo Hermosilla Baeza ................................................................. Colo Colo (0) 2 Scorers: G. Suazo 51, E. Paredes 62pen Yellow card: Campos 10, Insaurralde 55, Fuentes 91, Cortés 96 Subs used: Valencia 46 (Carmona), Vejar 84 (Bolados), Parraguez 89 (Paredes), De La Fuente 89 (Mouche) Peñarol (1) 1 Scorers: F. Pellistri 40 Yellow card: González 69 Subs used: Xisco Jiménez 71 (Terans), Vadócz 72 (Gargano), Acevedo 81 (Agustín Álvarez Martínez), Bravo 81 (Torres) Referee: Mauro Vigliano ................................................................. Santos (0) 0 Yellow card: Marinho 91 Subs used: Marcos Leonardo 63 (Raniel), Lucas Lourenço 75 (Alison), Jean Mota 81 (Felipe Jonatan), Mádson 81 (Pará) Olimpia (0) 0 Yellow card: Candia 28, Rojas 51, Rojas 68 (2nd), de La Cruz 84 Subs used: Pitta 18 (Santa Cruz), de La Cruz 46 (Candia), González 73 (Silva), Caballero 73 (Camacho), Arias 86 (Torres) Referee: Leodán González ................................................................. Deportivo Binacional (0) 0 Yellow card: Á. Romero 57 Subs used: Á. Romero 55 (Labrín), Guachiré 68 (Polar), Osorio 81 (Deza) LDU Quito (1) 1 Scorers: M. Zunino 30 Yellow card: Aguirre 24, Cruz 72, Villarruel 78, Zunino 83 Subs used: Muñoz 60 (Caicedo), Martínez 72 (Julio), Arce 91 (Zunino), Ayala 92 (Cruz) Referee: Ivo Nigel Méndez Chávez ................................................................. Wednesday, September 16 fixtures (EST/GMT) Estudiantes de Mérida v Alianza Lima (1815/2215) Internacional v América de Cali (1815/2215) Independiente Medellín v Caracas (2030/0030) Universidad Católica v Grêmio (2030/0030) Bolívar v Palmeiras (2030/0030) Thursday, September 17 fixtures (EST/GMT) Racing Club v Nacional (1600/2000) Defensa y Justicia v Delfin (1800/2200) São Paulo v River Plate (1800/2200) Libertad v Boca Juniors (2000/0000) Independiente del Valle v Flamengo (2000/0000) Club Guaraní v Tigre (2200/0200) Barcelona v Junior (2200/0200)