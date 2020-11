UPDATE 3-CONMEBOLLibertadores Summaries

Nov 25 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Tuesday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. Athletico Paranaense (0) 1 Scorers: Guilherme Bissoli 57 Yellow card: Léo Cittadini 27, Carlos Eduardo 28, Reinaldo 35, Reinaldo 66 (2nd) Subs used: Walter 46 (Carlos Eduardo), Guilherme Bissoli 46 (Renato Kayzer), Aguilar 75 (João Victor), González 79 (Richard) River Plate (0) 1 Scorers: P. Díaz 90 Yellow card: Pérez 78, Montiel 82 Subs used: Carrascal 58 (De La Cruz), Álvarez 66 (Borré), Pratto 74 (Casco) Aggregate score: 1-1 Referee: Andrés José Rojas Noguera ................................................................. LDU Quito (1) 1 Scorers: J. Julio 45+2 Yellow card: É. Vega 32, Alcivar 62, Aguirre 81, Ordóñez 98 Subs used: Ayala 46 (Cruz), Aguirre 56 (Quinteros), Caicedo 76 (É. Vega), Zunino 93 (Perlaza) Santos (1) 2 Scorers: Y. Soteldo 7, Marinho 59pen Yellow card: Luiz Felipe 40, Wagner 48, Felipe Jonatan 80, Soteldo 84 Subs used: Wagner 46 (Jean Mota), Lucas Braga 81 (Felipe Jonatan), Vinicius 89 (Soteldo), Lucas Lourenço 89 (Marinho) Aggregate score: 1-2 Referee: Fernando Rapallini ................................................................. Racing Club (1) 1 Scorers: H. Fértoli 13 Yellow card: Domínguez 17, Sigali 70 Subs used: Pillud 66 (Domínguez), Godoy 91 (Fértoli) Flamengo (1) 1 Scorers: Gabriel Barbosa 15 Red card: Thuler 82, Natan 83 Yellow card: Gerson 99 Subs used: Vitinho 57 (Gabriel Barbosa), Diego 86 (De Arrascaeta), Gomes 86 (Éverton Ribeiro), Gustavo Henrique 94 (Renê) Aggregate score: 1-1 Referee: Alexis Herrera ................................................................. Wednesday, November 25 fixtures (EST/GMT) Independiente Valle v Nacional (1715/2215) Delfin v Palmeiras (1715/2215) Internacional v Boca Juniors (1930/0030) Libertad v Jorge Wilstermann (1930/0030) Thursday, November 26 fixtures (EST/GMT) Club Guaraní v Grêmio (1930/0030)