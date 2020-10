UPDATE 3-CONMEBOLLibertadores Summaries

Oct 23 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Thursday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Boca Juniors (3) 3 Scorers: L. López 27, C. Tevez 33, C. Tevez 44 Subs used: Ábila 57 (Soldano), Jara 71 (Buffarini), Obando 72 (Tevez), Maroni 87 (Cardona) Caracas (0) 0 Yellow card: Villanueva 15, Blanco 49 Missed penalty: R. Hernández 14 Subs used: Guarirapa 46 (Andreutti), Castillo 70 (Osei), Febres 75 (Blanco), Maldonado 75 (Casiani), Echeverría 81 (Contreras) Referee: Christian Ferreyra ................................................................. Libertad (1) 2 Scorers: A. Martínez 4, S. Ferreira 79 Subs used: Piris 55 (Aquino), Martínez 66 (Mejía), Cardozo 66 (Martínez), Cardozo 82 (Espinoza), Bogarín 82 (Da Silva) Independiente Medellín (1) 4 Scorers: L. Angulo 37, J. Estupiñan 60, J. Reina 63, C. Monges 71 Subs used: Estupiñan 28 (Rodríguez), Mosquera 67 (Mena), Monges 67 (Castro), Rodríguez 73 (Reina), Parra 73 (Díaz) Referee: Néstor Fabián Pitana ................................................................. Universidad Católica (1) 2 Scorers: F. Zampedri 25, F. Zampedri 89 Yellow card: Pinares 20, Huerta 59, Zampedri 63, Parot 87, Fuenzalida 93 Internacional (1) 1 Scorers: A. D'Alessandro 24pen Yellow card: Cuesta 29, D'Alessandro 32, Rodinei 80, Jussa 90 Subs used: Marcos Guilherme 56 (João Peglow), Edenílson 56 (William Pottker), Bruno Praxedes 72 (D'Alessandro), Thiago Galhardo 72 (Nonato), Jussa 79 (Uendel) Referee: Mauro Vigliano ................................................................. Grêmio in play América de Cali .................................................................