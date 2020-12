UPDATE 3-CONMEBOLLibertadores Summaries

Dec 2 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Tuesday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. River Plate (0) 1 Scorers: N. De La Cruz 84 Yellow card: Casco 14, De La Cruz 31 Missed penalty: N. De La Cruz 84 Subs used: Carrascal 68 (Fernández), Álvarez 77 (Suárez), Ponzio 89 (De La Cruz) Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Walter 1, Erick 51 Subs used: Ravanelli 68 (González), Renato Kayzer 68 (Walter), Wellington 76 (Richard), Fabinho 76 (Carlos Eduardo), Guilherme Bissoli 86 (Lucas Halter) Aggregate score: 2-1 Referee: Jesús Valenzuela Sáez ................................................................. Santos (0) 0 Red card: Luiz Felipe 112 Yellow card: Alison 45, Soteldo 59, Wagner 91, John 112 Subs used: Bruninho 70 (Kaio Jorge), Sandry 82 (Soteldo), Mádson 82 (Lucas Braga), Wagner 87 (Felipe Jonatan) LDU Quito (0) 1 Scorers: M. Zunino 66 Red card: Aguirre 102, Villarruel 112 Yellow card: Ayala 46, Caicedo 89 Subs used: Zunino 54 (Perlaza), Cruz 57 (Ayala), Caicedo 57 (Arce), Aguirre 83 (Villarruel) Aggregate score: 2-2 Referee: Néstor Fabián Pitana ................................................................. Flamengo (0) 4 Scorers: Willian Arão 90+3 Yellow card: Rodrigo Caio 27, Rodrigo Caio 63 (2nd), Filipe Luís 95 Subs used: Gomes 65 (De Arrascaeta), Pedro 69 (Éverton Ribeiro), Diego 89 (Gustavo Henrique) Racing Club (0) 6 Scorers: L. Sigali 65 Yellow card: Mena 80, Domínguez 87 Subs used: Alcaraz 43 (Reniero), Montoya 54 (Fértoli), Orbán 73 (Domínguez) At full time: 1-1 Penalty shootout: 3-5 Aggregate score: 2-2 Referee: Roberto Tobar Vargas Racing Club win 6-4 on penalties ................................................................. Wednesday, December 2 fixtures (EST/GMT) Nacional v Independiente Valle (1715/2215) Palmeiras v Delfin (1715/2215) Jorge Wilstermann v Libertad (1930/0030) Internacional v Boca Juniors (1930/0030) Thursday, December 3 fixtures (EST/GMT) Grêmio v Club Guaraní (1930/0030)