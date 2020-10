UPDATE 3-CONMEBOLSudamericana Summaries

Oct 28 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Tuesday (start times are EST) 2nd Round ................................................................. Sport Huancayo (0) 1 Scorers: H. Ángeles 60 Yellow card: Valverde 19, Rojas 23, Balta 66, Velásquez 77, Lliuya 79 Subs used: Huaccha 67 (Neumann), Velásquez 67 (Caraza) Liverpool (0) 1 Scorers: I. Ramírez 54 Yellow card: Figueredo 21, Romero 40, Almeida 84 Subs used: Gastón Pérez 64 (Correa), Escobar 64 (Ocampo), Cor 88 (Figueredo) Aggregate score: 1-1 Referee: Marlon Gregorio Vera Solís ................................................................. Audax Italiano (1) 2 Scorers: N. Orellana 15, J. Ramírez 84 Yellow card: Cabrera 2, Fernández 37 Subs used: Figueroa 46 (Á. Delgado), Meléndez 60 (Lavandeira), Rojas 70 (Cabrera), Ramírez 79 (Orellana), Crovetto 79 (Torres) Bolívar (1) 1 Scorers: E. Saavedra 23pen Red card: Rojas 88 Yellow card: Flores 80 Subs used: Fernández 74 (Álvaro Rey), Azogue 80 (Anderson Cruz), Vizcarra 90 (Riquelme) Aggregate score: 2-1 Referee: Fernando Espinoza ................................................................. Unión La Calera (0) 0 Yellow card: Cordero 30, Valencia 59 Subs used: Vargas 73 (Stefanelli), Manzo 88 (Castellani) Deportes Tolima (0) 0 Yellow card: Gordillo 35, Pestaña 47, Miranda 92 Subs used: Miranda 81 (Estupiñán), Plata 94 (Caicedo) Aggregate score: 0-0 Referee: Fernando Echenique ................................................................. Wednesday, October 28 fixtures (EST/GMT) Lanús v São Paulo (1815/2215) Sportivo Luqueño v Defensa y Justicia (1815/2215) Atlético Nacional v River Plate (1815/2215) Fénix v Huachipato (1815/2215) Millonarios v Deportivo Cali (2030/0030) Vasco da Gama v Caracas (2030/0030) Vélez Sarsfield v Peñarol (2030/0030) Thursday, October 29 fixtures (EST/GMT) Unión v Emelec (1815/2215) Sol de América v Universidad Católica (1815/2215) Coquimbo Unido v Estudiantes de Mérida (1815/2215) Independiente v Atlético Tucumán (2030/0030) Plaza Colonia v Junior (2030/0030) Melgar v Bahia (2030/0030)